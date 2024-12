I terminal di esportazione di GNL attendono le revisioni ambientali

Trump pianifica una spinta energetica

Washington. L’Ufficio per la Partecipazione Pubblica (OPP) della Federal Energy Regulatory Commission ha pubblicato un video educativo “WorkshOPP sul ruolo della FERC nella regolamentazione della costruzione e del restauro dei progetti di gasdotti interstatali per la trasmissione del gas naturale”. Il video fornisce una panoramica delle revisioni post-certificato, degli sforzi del personale per garantire la conformità ambientale durante la costruzione, il ripristino dei terreni interessati e le risorse pubblicamente disponibili per i proprietari terrieri e i cittadini interessati.

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha dichiarato di non essere in grado di completare le revisioni dei due terminal di esportazione di gas naturale liquefatto previsti in Louisiana fino a quando un ‘organismo di regolamentazione indipendente’ non avrà terminato le sue valutazioni ambientali dei progetti.

Il Dipartimento riferisce di attendere che la Federal Energy Regulatory Commission, o FERC, finisca il suo lavoro prima di poter esaminare le domande di esportazione di GNL dai terminal verso paesi con cui gli Stati Uniti non hanno accordi di libero scambio.

I progetti sono l’impianto CP2 da 20 milioni di tonnellate all’anno di Venture Global LNG e l’impianto da 9,5 Mtpa previsto da Commonwealth LNG, entrambi situati nel Golfo del Messico.

“Il DOE non può completare la sua revisione di queste due domande – CP2 e Commonwealth – fino a dopo il completamento da parte della FERC delle revisioni ambientali e l’emissione degli ordini di merito finali”, si legge in una nota del Dipartimento pubblicata sul suo sito web.

Il presidente eletto repubblicano Donald Trump ha detto che agirà per approvare i progetti di GNL all’inizio del suo mandato, che inizierà il 20 gennaio. Trump ha scritto sui social media – ieri – che qualsiasi persona o azienda che investe almeno 1 miliardo di dollari negli Stati Uniti “riceverà approvazioni e permessi completamente accelerati, incluse, ma non limitate a, tutte le approvazioni ambientali”.

Non è chiaro in che modo l’Amministrazione entrante spingerà la FERC e altre commissioni indipendenti ad approvare i progetti.

Il Dipartimento dell’Energia ha dichiarato che la sua decisione di martedì è stata “coerente con i precedenti” durante l’amministrazione del presidente democratico Joe Biden e le due amministrazioni precedenti, compresa quella precedente di Trump.

Il mese scorso la FERC ha ritirato l’autorizzazione di Venture Global per la costruzione di CP2, richiedendo un’ulteriore revisione ambientale dell’impatto sulla qualità dell’aria. La FERC non ha rivelato esattamente quanto tempo ci vorrà per la revisione.

Intanto la FERC non commenta!

CP2 è stato al centro di una lotta con gli ambientalisti che cercano di limitare i futuri progetti di GNL sulla costa del Golfo degli Stati Uniti. L’impianto aveva ottenuto l’approvazione alla costruzione della FERC a giugno.

L’ulteriore revisione fa seguito a una decisione del 6 agosto della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia che ha annullato l’approvazione della FERC dell’impianto di NextDecade presso il porto di Brownsville, in Texas, e ha ordinato alla FERC di riconsiderare le ramificazioni del progetto con una nuova dichiarazione ambientale e un periodo di commento pubblico.

Venture Global attende con impazienza che Trump e Chris Wright, la sua scelta per il segretario all’energia, riportino il Dipartimento dell’Energia all'”ordine regolare”, ha detto la portavoce della società Shaylyn Hynes.

“Ciò consentirà all’industria energetica americana di continuare a costruire, creare posti di lavoro e liberare la tanto necessaria fornitura di GNL degli Stati Uniti ai nostri alleati”, ha detto Hynes.

La FERC ha anche sospeso l’approvazione per la costruzione dell’impianto di Commonwealth LNG a Cameron. Il Commonwealth ha dichiarato di essere fiducioso nel suo progetto e fornirà tutti i contributi richiesti per la dichiarazione di impatto ambientale supplementare.

Abele Carruezzo