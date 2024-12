Rientro a Lyttelton per la N/R Laura Bassi

L’inversione di rotta è stata decisa in seguito a un’avaria al motore di sinistra

LYTTELTON – La rompighiaccio Laura Bassi sta facendo rientro al porto di Lyttelton, in Nuova Zelanda. L’inversione di rotta è stata dettata dal fatto che nella giornata di ieri, 16 dicembre, a circa 300 miglia a sud della Nuova Zelanda, la nave Laura Bassi ha subito un’avaria al motore di sinistra che ha portato l’equipaggio a decidere di rientrare al porto di Lyttelton da dove era partita due giorni prima.

Sono già in programma gli interventi di riparazione. Una volta terminati, la nave riprenderà le attività in programma per la sua partecipazione alla 40° spedizione italiana in Antartide, finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gestito dal Cnr per il coordinamento scientifico, dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche, e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per la gestione tecnica e scientifica della rompighiaccio Laura Bassi.