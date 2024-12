Inquinamento da pellet di plastica, l’UE adotta normative severe per le navi

(Pellet di plastica -nurdles- spiaggiati; foto courtesy archivio Greenpeace)

L’Europa sta adottando misure severe per le navi contro l’inquinamento da pellet di plastica

Bruxelles. Il Consiglio europeo sostiene che le perdite di pellet di plastica nell’ambiente sono la terza fonte di tutti i rilasci involontari di microplastica, con 50.000-180.000 tonnellate di pellet rilasciati accidentalmente nell’ambiente ogni anno.

Una grande quantità viene rilasciata durante le operazioni di carico o scarico o a causa di contenitori che perdono, con impatti dannosi per la vita marina, la salute umana e l’ambiente, si legge nell’inbtroduzione della norma europea.

Circa il 38% di tutti i pellet trasportati nell’Unione Europea (UE) avviene via mare e che i casi di inquinamento da parte delle navi rimangono elevati.

La ricerca ha dimostrato che i pellet costituiscono circa il 70% della plastica mangiata da molte specie di uccelli marini del mondo.

È stato anche stabilito che, in peso, i pellet di plastica sono la seconda fonte diretta di inquinamento marino da microplastiche, con miliardi di singoli pellet che entrano nell’oceano ogni anno. Ciò è dovuto a perdite e sversamenti su piccola e grande scala che si verificano su terra e in mare durante tutte le fasi della catena di approvvigionamento, soprattutto durante il trasporto.

Il crescente rischio di inquinamento da pellet ha spinto l’UE a inasprire le normative con l’obiettivo di prevenire e ridurre il rilascio involontario di pellet di plastica nell’ambiente durante la produzione, il trasporto e la lavorazione. Il Consiglio UE è convinto che le nuove potrebbero ridurre le perdite di plastica nell’ambiente fino al 74%.

Tra gli ultimi casi, si ricorda la nave portacontainer Toconao noleggiata da Maersk, che ha perso container in mare un anno fa al largo della costa settentrionale della Spagna. Sei container sono caduti dalla nave portacontainer battente bandiera liberiana, di cui uno contenente almeno 25.000 chilogrammi di pellet di plastica bianca che si è arenata sulle spiagge spagnole, innescando una tempesta ambientale e politica.

Allo stesso modo, la plastica, nota anche come nurdles, è stata una delle principali fonti di inquinamento quando la nave X-Press Pearl ha preso fuoco ed è affondata al largo dello Sri Lanka nel 2021.

I nuovi regolamenti introducono specificamente obblighi rigorosi per le navi oceaniche. Per affrontare il problema dell’inquinamento da pellet di plastica causato dal trasporto marittimo, l’UE sta stabilendo requisiti sia per i vettori dell’UE, sia per quelli di paesi terzi. Ciò include i vettori che garantiscono che i pellet siano operati in imballaggi di buona qualità che siano sufficientemente resistenti agli urti e prevenire eventuali perdite, fornendo informazioni sui contenitori contenenti pellet alle Autorità e alle Agenzie competenti e garantendo che il loro personale sia ben addestrato.

Gli operatori e i comandanti delle navi saranno inoltre tenuti a garantire che i contenitori di pellet di plastica siano stivati sotto il ponte, ove ragionevolmente possibile, o all’interno di zone riparate dei ponti esposti. In entrambi i casi, tali contenitori devono essere fissati in modo da ridurre al minimo i rischi per l’ambiente marino senza compromettere la sicurezza.

I regolamenti stabiliscono anche le misure per la prevenzione, il contenimento e la pulizia, nonché le attrezzature che le navi devono avere a bordo durante il trasporto di pellet.

Una volta convertita in legge, l’industria marittima disporrà di un periodo di grazia di un anno per conformarsi.

Abele Carruezzo