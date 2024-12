La Finlandia vieta lo scarico in mare delle acque reflue delle navi

Helsinki. Il Parlamento ha approvato un disegno di legge che vieta lo scarico di acque reflue delle navi nel Mar Baltico all’interno delle acque territoriali della Finlandia.

Il divieto, che si applica già alle navi passeggeri, entrerà in vigore a tutti gli effetti nel luglio 2025.

Proseguono i lavori parlamentari per ottenere un divieto di scarico delle acque reflue delle navi in tutto il Mar Baltico. In Finlandia, Svezia e Danimarca sono state introdotte nuove normative per limitare anche le emissioni marittime nel Mar Baltico.

Gli ecosistemi nelle acque costiere poco profonde saranno i primi beneficiari di questa modifica legislativa che rende la Finlandia pioniere nella gestione delle acque reflue delle navi.

Il Paese nordeuropeo è il primo al mondo ad applicare un approccio completo per la purificazione delle acque di scarto dei grandi natanti (oltre 2000 che solcano il Baltico), con protocolli nei porti e una normativa completa.

Le acque nere scaricate in mare dalle navi contengono grandi quantità di batteri fecali, solidi sospesi e concentrazioni di elementi biologici e chimici molto elevate, oltre a elementi che provocano lo sviluppo di alghe tossiche come i cianobatteri.

Con la nuova legge, la Finlandia vieta lo scarico di acque reflue grigie e nere, acque di lavaggio e fanghi di lavaggio nel mare, obbligando le navi a conferire questi residui nelle strutture dedicate nei porti che ne possono gestire il corretto trattamento. Le acque reflue vengono generalmente raccolte nei porti utilizzando camion a vuoto. Le navi da passeggeri che operano su rotte regolari scaricano tutte le acque reflue negli impianti di raccolta.

“I porti finlandesi dispongono già di eccellenti capacità di ricevere acque nere da bordo delle navi e la tariffazione dei rifiuti è implementata secondo il ‘Sistema No Special Fee’, in cui la tassa sui rifiuti viene addebitata indipendentemente dal fatto che la nave lasci rifiuti in porto o meno”, spiega Laura Rantanen, coordinatrice del progetto marittimo di BSAG.

Le acque reflue delle navi sono all’ordine del giorno politico anche in Svezia e Danimarca, dove entrambi i paesi prevedono di vietare lo scarico di acque di depurazione nel Mar Baltico all’interno delle loro acque territoriali a partire dall’estate del 2025.

Il divieto di scarico delle acque reflue in Finlandia è attualmente il più completo della regione del Mar Baltico. Per massimizzare l’impatto di tali misure, il divieto dovrebbe essere esteso all’intero Mar Baltico.

“Le grandi vittorie ambientali sono rare ma questa decisione del Governo finlandese è davvero di livello mondiale. Nessun’altra nazione ha attuato un regolamento così ambizioso”, ha commentato Ville Wahlberg, CEO della Baltic Sea Action Group, ente che si è adoperato a lungo per ottenere questo risultato.

“Per garantire che nessuna acqua di scarico venga scaricata dalle navi in qualsiasi parte del Mar Baltico, l’attenzione deve ora spostarsi sulla cooperazione e l’advocacy internazionale. Gli attori chiave in questo sforzo sono HELCOM, l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e l’Unione europea”, commenta Wahlberg.

BSAG ha condotto il rapporto commissionato da Traficom, prossima pubblicazione, con il quale aveva perorato la necessità di una nuova legislazione poiché gli scarichi di acque reflue delle navi sono più dannosi per il Mar Baltico di quanto si pensasse in precedenza. L’iniziativa ‘Ship Waste Action’ ha rivelato che lo scarico delle acque reflue nei porti richiede una cooperazione senza soluzione di continuità tra tutte le parti coinvolte nel processo di scarico.

Ed ancora, BSAG invita il Parlamento finlandese ad affrontare anche il problema delle emissioni nocive delle navi nel Mar Baltico attraverso la legislazione.

BSAG lavora da anni per ridurre le emissioni delle navi, inizialmente attraverso misure volontarie in collaborazione con compagnie di navigazione, porti, broker marittimi e operatori di gestione dei rifiuti, e successivamente sostenendo un divieto di scarico nella legislazione nazionale.

Baltic Sea Action Group è una fondazione senza scopo di lucro che intraprende azioni efficaci per salvare il Mar Baltico. L’obiettivo è quello di ripristinare il buon equilibrio ecologico del Mar Baltico in condizioni climatiche mutevoli. Proteggere il Mar Baltico, prevenire la perdita di biodiversità, consapevoli che questo mare è particolarmente vulnerabile a causa delle sue acque poco profonde e della bassa salinità, oltre ad essere uno dei mari più inquinati al mondo.

Abele Carruezzo