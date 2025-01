Promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca e le priorità di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)

Avviso pubblico per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell’attuazione dei Vettori di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS4

Roma. Con il presente Avviso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica intende rafforzare l’interazione del sistema della ricerca con i contenuti e le priorità di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) ai diversi livelli di governo del territorio, come disposto dall’articolo 34 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’Avviso si rivolge a Università, enti e istituti di ricerca, consorzi tra essi e fondazioni con l’obiettivo di promuovere progetti di ricerca a supporto dell’attuazione dei Vettori di sostenibilità previsti dalla SNSvS, afferenti alle seguenti aree tematiche: – Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile; – Cultura per la sostenibilità; – Partecipazione per lo sviluppo sostenibile.

I progetti di ricerca dovranno contribuire a potenziare le capacità delle istituzioni territoriali di attuare i tre Vettori di sostenibilità in sinergia con gli ambiti di attività previsti dagli accordi di collaborazione stipulati tra il MASE e diverse Regioni, Province autonome e Città metropolitane per l’attuazione della SNSvS.

I progetti di ricerca finanziati dall’Avviso dovranno inoltre avere carattere partenariale e includere obbligatoriamente almeno un’istituzione di livello territoriale, impegnata nei processi per l’attuazione delle strategie e delle agende per lo sviluppo sostenibile. Ai fini dell’attribuzione del finanziamento, l’avviso prevede un criterio premiale per il coinvolgimento di istituzioni territoriali in collaborazione tra di loro, nonché di organizzazioni aderenti al Forum nazionale per lo sviluppo sostenibile.

A pena di inammissibilità, le istanze contenenti le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre il 09/03/2025 ore 23.59 (ora italiana) al seguente indirizzo di posta elettronica: AEIF@pec.mase.gov.it.

Sul sito del Mase è possibile visionare tutta la docunebtazione inerente l’avviso.