Ritorna SEIF: il festival di Fondazione Acqua dell’Elba per la salvaguardia e la valorizzazione del mare

Dal 27 al 29 giugno all’Isola d’Elba per la sua settima edizione

La salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente marino sono temi sempre più cruciali per il benessere del nostro Pianeta. Con questa consapevolezza, la Fondazione Acqua dell’Elba e Acqua dell’Elba – Società Benefit hanno ideato SEIF – Sea Essence International Festival, un festival internazionale dedicato alla protezione e alla valorizzazione del mare e della sua essenza. L’edizione di quest’anno, la prima in formato itinerante, si terrà dal 27 al 29 giugno all’Isola d’Elba, coinvolgendo tre Comuni elbani (Portoferraio, Capoliveri e Marciana Marina) e proponendo tre giornate di incontri, feste, dibattiti, dialoghi, confronti e spettacoli.

Giunto alla sua settima edizione, SEIF si propone di celebrare il mare come simbolo di unità in un’epoca segnata da frammentazione e disconnessione. In questo contesto, diventa sempre più centrale l’importanza di fare rete e il mare, con la sua capacità di unire terre, culture, storie e persone, si rivela un alleato fondamentale. Proprio per questo, SEIF 2025 è dedicato al tema delle “Comunità Mediterranee”.

Durante le tre giornate, il Festival offrirà un ricco programma di spettacoli, dibattiti, giochi ed esperienze, con un approccio poliedrico e multidisciplinare. Attraverso esempi virtuosi e riflessioni profonde, SEIF racconterà l’essenza del mare e l’importanza di un equilibrio tra sostenibilità ecologica, ambientale e sociale. Il Festival metterà in luce il ruolo del mare non solo come risorsa naturale, ma come spazio di incontro e crescita condivisa, dove la bellezza delle comunità si manifesta in ogni gesto di cura e rispetto.