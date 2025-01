Forum Internazionale di Accreditamento e World Sustainability Organization firmano un accordo per l’approvazione di uno schema

L’International Accreditation Forum (IAF) e la World Sustainability Organization (WSO) hanno firmato un accordo per l’approvazione dello schema di certificazione Friend of the Sea come sotto-ambito dell’Accordo di Riconoscimento Multilaterale (MLA) dell’IAF.

Friend of the Sea è uno schema di certificazione che promuove pratiche sostenibili nell’industria marina, concentrandosi su pesca e acquacoltura responsabili. Con la crescente consapevolezza globale delle problematiche ambientali, la domanda di prodotti ittici sostenibili è in continuo aumento. Friend of the Sea risponde a questa esigenza stabilendo criteri rigorosi per le pratiche di pesca e l’impatto ambientale.

In base all’accordo, Friend of the Sea sarà riconosciuto dall’IAF come un sotto-ambito dell’MLA IAF nell’ambito principale della Certificazione di Prodotto – ISO/IEC 17065. Questo permetterà il riconoscimento reciproco delle certificazioni accreditate per questo schema da parte dei firmatari dell’MLA IAF, consentendo l’accettazione in più mercati sulla base di un’unica accreditazione e una sola certificazione.

«L’inclusione di Friend of the Sea nell’MLA IAF sottolinea l’impegno costante dell’IAF a supportare pratiche sostenibili nei diversi settori», ha dichiarato Emanuele Riva, Presidente dell’IAF. «Questo riconoscimento riflette i valori condivisi con la WSO nella promozione della protezione degli ecosistemi marini e dell’approvvigionamento responsabile. Crediamo che questa partnership favorirà maggiore trasparenza e sostenibilità nelle catene di approvvigionamento globale di prodotti ittici».

«L’approvazione di Friend of the Sea da parte dell’IAF rappresenta una pietra miliare significativa nel percorso del nostro Standard verso credibilità e riconoscimento internazionale», ha affermato Paolo Bray, Fondatore e Direttore di Friend of the Sea. «Il processo di miglioramento continuo accelererà ulteriormente, rafforzato dalla convinzione che stiamo percorrendo la strada giusta. Abbiamo sempre creduto fermamente che l’accreditamento da parte di organismi firmatari dell’MLA IAF sia l’unico modo efficace per prevenire il greenwashing e offrire ai consumatori una certificazione di sostenibilità affidabile su cui poter contare».

Puoi consultare l’elenco completo degli schemi approvati dall’IAF qui.