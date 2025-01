Un inno visivo ed emotivo alla bellezza e alla ricchezza delle profondità oceaniche

In questo libro affascinante, l’esploratore marino e fotografo Alexis Rosenfeld ci trasporta nelle profondità degli oceani con più di 130 immagini mozzafiato , accompagnate da testimonianze intime di 25 donne ispiratrici : ricercatrici, attiviste, attrici, atlete e giornaliste.

https://app.videas.fr/f180cf56-6e2f-49f4-8eb9-d8f5ccdb809b

Questo libro è un invito alla scoperta e alla contemplazione di un magico universo marino, pieno di misteri, ma oggi minacciato. Attraverso fotografie accattivanti e storie piene di passione, l’oceano si rivela una fonte infinita di sogni e immaginazione .

Le immagini di Alexis Rosenfeld, vere e proprie finestre su un mondo fragile e potente, si fondono armoniosamente con le prospettive uniche di queste donne, offrendo uno sguardo diverso e sensibile sul loro profondo rapporto con i mari e gli oceani. Ogni pagina cattura un momento sospeso , una comunione con la natura , e ricorda l’importanza di proteggere questo vitale ecosistema.

Per ottenere una visione più completa, il libro è disponibile su richiesta in formato PDF.

“OCEANO, UNA MERAVIGLIOSA ODISSEA FOTOGRAFICA”

25 prospettive condivise di donne per celebrare i mondi sottomarini

UN TRIBUTO VIBRANTE

FIRMATO ALEXIS ROSENFELD

“Oceano, una meravigliosa odissea fotografica ”, un libro fotografico firmato da Alexis Rosenfeld, fotografo ed esploratore, frutto di una collaborazione con l’UNESCO, quest’opera offre un’immersione senza precedenti negli ecosistemi marini, sensibilizzando attraverso le pagine alla loro conservazione. il lettore scopre la fragile bellezza dei fondali marini, esaltata dagli occhi di 25 donne ispiratrici. A sostegno della causa, parte dei profitti sarà devoluta al programma “1 OCEAN”. “Ocean” promette un viaggio fotografico eccezionale e un vibrante appello alla tutela della biodiversità marina.

Questo progetto mette in evidenza 25 donne eccezionali le cui voci arricchiscono questo racconto fotografico:

Camille Etienne – Catherine Chabaud – Charline Vanhoenacker – Claire Nouvian – Edina Ifticene – Estelle Lefébure – Françoise Gaill – Heïdi Sevestre – Isabelle Autissier – Julie Gautier – Justine Dupont – Katell Pouliquen – Laetitia Hédouin – Laury Thilleman – Louise Aubery – Lucie Lucas – Luciole ( Laurene Arnoux) – Marina Levy – Meriem Bouamrane – Nathalie Péchalat – Natoo – Noémie Jolly – Patricia Ricard – Sandra Bessudo – Salomé Saqué.

Queste donne – marinai, oceanografe, attiviste, atlete, giornaliste, attrici – condividono le loro esperienze uniche con l’oceano, un campo spesso percepito come dominato dagli uomini. La loro presenza in quest’opera è un promemoria essenziale: siamo tutti, uomini e donne, legati all’Oceano in modo intimo.

UN LAVORO IMPEGNATIVO

L’Oceano, componente primordiale del sistema Terra, è un attore essenziale nella regolazione del clima e nel mantenimento della vita sulla Terra. Nel 2016, la prima valutazione globale degli oceani ha rivelato un allarmante degrado di ampie porzioni degli oceani. In risposta, le Nazioni Unite hanno lanciato il Decennio delle scienze oceaniche (2021-2030) per incoraggiare la mobilitazione internazionale per la loro protezione.

Consapevole di queste problematiche, Alexis Rosenfeld, in collaborazione con l’UNESCO, ha avviato nel 2018 il progetto “1 OCEAN”, con l’obiettivo di esplorare, comprendere e stupire attraverso le immagini. Anche con una dimensione scientifica, questo progetto contribuisce ad aumentare la consapevolezza sul degrado degli oceani.

Con Ocean: una meravigliosa odissea fotografica , Alexis Rosenfeld e “1 OCEAN” lanciano un vibrante appello per la tutela di questi ambienti essenziali per la vita sulla Terra : “salvare il mare è salvare la Terra”.

Nel corso delle pagine, Camille Etienne, Isabelle Autissier, Laury Thilleman, Lucie Lucas, Natoo e altre 20 donne stimolanti arricchiscono il racconto visivo con le loro testimonianze intrise di passione e sensibilità . Condividono il loro intimo legame con l’Oceano e le loro preoccupazioni per le minacce ecologiche che gravano su questi ecosistemi vitali.

UN VIAGGIO VISIVO CHE RICHIEDE MOBILITAZIONE

L’Oceano, fonte infinita di sogni e immaginazione, rimane in gran parte sconosciuto al pubblico. Ocean : A Marvelous Photographic Odyssey rivela immagini spettacolari di barriere coralline, vaste foreste sottomarine e le sorprendenti creature che popolano le profondità . Queste fotografie sorprendenti rivelano la bellezza ma anche la fragilità degli ecosistemi marini.

Alexis Rosenfeld non solo cattura lo splendore dell’Oceano, ma testimonia anche il suo declino , in particolare attraverso le barriere coralline, veri e propri rifugi per il 25% delle specie marine. Alcune delle sue fotografie mettono in luce gli effetti devastanti dello sbiancamento dei coralli, un segnale allarmante del riscaldamento degli oceani. Al di là della contemplazione, questo libro è un invito all’azione per la preservazione degli oceani, essenziale per il nostro futuro comune.

“ Il mio libro vuole catturare il legame inscindibile tra l’Uomo e il mare. Attraverso le pagine ci lasciamo trasportare in un mondo di tranquillità e contemplazione, dove ogni immersione è un’esplorazione interiore e una comunione con la natura che ne testimonia l’importanza. dell’Oceano per l’umanità. » Alexis Rosenfeld, esploratore e fotografo