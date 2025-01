Energia: protocollo MASE – CIG – Gruppo Hera per sperimentare idrogeno in uso civile

Intesa tra Ministero, Comitato Italiano Gas (CIG) e Inrete Distribuzione Energia per provare nel modenese l’utilizzo di miscele gas naturale – idrogeno al 5-10% per le utenze domestiche

Roma– La Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Dipartimento Energia del MASE ha siglato con CIG e Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera) un Protocollo operativo sulla verifica della fattibilità dell’utilizzo in rete di miscele idrogeno–gas naturale con percentuali crescenti di idrogeno, tra il 5 e il 10%, per l’alimentazione di utenze domestiche.

La sperimentazione sarà realizzata sul tratto di rete che alimenta un’area residenziale nel Comune di Castelfranco Emilia (Modena). Sullo stesso tratto di rete, che alimenta circa 40 famiglie, nel 2022 è stato già testato con successo l’utilizzo di miscele gas naturale – idrogeno al 2%.

Il nuovo progetto operativo è il primo che verrà sviluppato nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto il 21 novembre 2024 da MASE e CIG per la realizzazione di studi, ricerche e prove sperimentali in tale ambito.

Obiettivo del Protocollo è favorire il progressivo utilizzo dell’idrogeno in miscela con il gas naturale.

In base al Protocollo, entro i prossimi mesi, Inrete darà inizio alla sperimentazione, che sarà realizzata in due fasi per una durata complessivi 10-15 giorni, in accordo e collaborazione con l’amministrazione comunale e i cittadini coinvolti. In particolare, i test saranno estesi anche a valle del contatore tramite verifiche sul funzionamento degli apparecchi a gas presenti nelle abitazioni, come caldaie e piani cottura.