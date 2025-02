IMO PPR 12: risultati chiave

(Foto courtesy IMO)

Dal 27 al 31 gennaio 2025 si è svolta a Londra la dodicesima sessione del Sottocomitato per la prevenzione e la risposta all’inquinamento (PPR, Pollution Prevention and Response) dell’IMO, in cui sono state discusse questioni chiave relative alla prevenzione dell’inquinamento marino

Londra. Il sottocomitato per la Prevenzione e la Risposta all’Inquinamento (PPR) si occupa di tutte le questioni relative alla prevenzione e alla risposta all’inquinamento che rientrano nel mandato dell’IMO.

Si va da tutti gli allegati della Convenzione MARPOL fino al controllo e alla gestione degli organismi acquatici nocivi nelle acque di zavorra e nei sedimenti delle navi; bioincrostazioni; sistema antivegetativo; preparazione, risposta e cooperazione in materia di inquinamento per il petrolio e le sostanze pericolose e nocive; e il riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente delle navi.

Il Lloyd’s Register (LR) ha pubblicato una pubblicazione che illustra in dettaglio le questioni discusse durante la sessione della sottocommissione.

Secondo LR, i risultati chiave del PPR 12 includono:

-PPR ha concordato con MEPC.2/Circ.30 sulla classificazione provvisoria delle sostanze liquide in conformità con l’allegato II della MARPOL e il Codice IBC preparato dal gruppo tecnico ESPH emesso nel dicembre 2024.

-Accordo sugli orientamenti provvisori sul trasporto di miscele di biocarburanti e carichi dell’allegato I della convenzione MARPOL da parte di navi bunker convenzionali, che dovrebbe essere approvato dal MEPC 83 nell’aprile 2025.

-Sviluppo e messa a punto della bozza di Guida sulla pulizia in acqua del biofouling delle navi, che deve ora essere inviata al MEPC 83 per l’adozione anticipata.

-Approvazione della bozza delle linee guida 2025 sui sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR), che dovrebbero essere adottate dal MEPC 83 nell’aprile 2025.

-Sviluppo e messa a punto del progetto di piano d’azione 2025 per affrontare il problema dei rifiuti di plastica in mare causati dalle navi e una revisione del raggruppamento e della definizione delle priorità delle azioni, aggiornando l’allegato 1 della strategia MEPC.341(77) per affrontare il problema dei rifiuti di plastica in mare causati dalle navi. Sia la bozza del piano d’azione 2025 che l’allegato 1 rivisto del MEPC.341(77) saranno inviati al MEPC 83 per la rispettiva adozione e approvazione.

-Approvazione dei progetti di modifica dell’appendice 6 delle linee guida MEPC.379(80) 2023 per lo sviluppo dell’inventario dei materiali pericolosi, che riflettono la diversa soglia di cibutrina per le vernici umide rispetto ai campioni di scafo.

Abele Carruezzo

*Si allega rapporto LR