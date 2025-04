L’IMO approva le normative sull’azzeramento delle emissioni nette per il trasporto marittimo globale

(Foto courtesy IMO)

I progetti di Regolamento stabiliranno standard obbligatori per i combustibili marini e prezzi delle emissioni di gas serra per il trasporto marittimo per affrontare il cambiamento climatico

Londra. L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha compiuto un altro passo importante verso l’istituzione di un quadro giuridicamente vincolante per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) delle navi a livello globale; politica innovativa, che sarà formalmente adottata nell’ottobre 2025 con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro o intorno al 2050.

Decisione storica, per l’IMO che ha approvato il primo significativo schema globale di fissazione del prezzo del carbonio al mondo per l’industria marittima, segnando un passo significativo verso la decarbonizzazione marittima.

Il Net-zero Framework dell’IMO è il primo al mondo a combinare limiti obbligatori di emissione e prezzi dei gas serra in un intero settore industriale.

Le misure diventeranno obbligatorie per le grandi navi oceaniche di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che emettono l’85 % del totale di CO2 emissioni derivanti dal trasporto marittimo internazionale.

Gli Stati Uniti si sono ritirati del tutto dai colloqui sul clima e hanno minacciato “misure reciproche” contro qualsiasi tassa addebitata alle navi statunitensi.

Il voto ha rivelato divisioni significative, con 63 paesi, tra cui attori importanti come Cina, UE, India e Giappone, che hanno sostenuto la misura, mentre 16 paesi si sono opposti. Venticinque paesi, tra cui diverse nazioni insulari del Pacifico, si sono astenuti.

Chiudendo l’incontro, il Segretario Generale dell’IMO, Arsenio Dominguez, ha elogiato lo spirito di cooperazione e l’impegno dimostrato dagli Stati membri questa settimana.

Ha dichiarato: “L’approvazione delle bozze di emendamento all’allegato VI della MARPOL che impongono il quadro dell’IMO per lo zero netto rappresenta un altro passo significativo nei nostri sforzi collettivi per combattere il cambiamento climatico, per modernizzare il trasporto marittimo e dimostra che l’IMO rispetta i suoi impegni. Ora è importante continuare a lavorare insieme, impegnarsi nel dialogo e nell’ascoltarsi a vicenda, se vogliamo creare le condizioni per un’adozione di successo”.

Elementi chiave del quadro dell’IMO per lo zero netto

Il quadro dell’IMO per lo zero netto sarà incluso in un nuovo capitolo 5 dell’allegato VI (Prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dalle navi) della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL).

L’allegato VI della convenzione MARPOL comprende attualmente 108 parti, che coprono il 97% della flotta mondiale di navi mercantili per tonnellaggio, e include già requisiti obbligatori di efficienza energetica per le navi.

L’obiettivo è raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti nella strategia IMO 2023 sulla riduzione delle emissioni di gas serra delle navi, accelerare l’introduzione di combustibili, tecnologie e fonti energetiche a zero e quasi zero emissioni di gas serra e sostenere una transizione giusta ed equa.

In base al progetto di regolamento, le navi saranno tenute a rispettare: – Standard globale sui combustibili: le navi devono ridurre, nel tempo, l’intensità annuale di gas serra (GFI), ovvero la quantità di gas serra emessa per ogni unità di energia utilizzata. Questo viene calcolato utilizzando un approccio well-to-wake. – Misura economica globale: le navi che emettono al di sopra delle soglie GFI dovranno acquistare unità correttive per bilanciare le proprie emissioni deficitarie, mentre quelle che utilizzano tecnologie a gas serra zero o quasi nulle avranno diritto a ricompense finanziarie.

Garantire la conformità

Ci saranno due livelli di conformità con gli obiettivi di intensità di carburante GHG: un obiettivo di base e un obiettivo di conformità diretta in base al quale le navi saranno idonee a guadagnare “unità in eccesso”.

Le navi che emettono al di sopra delle soglie stabilite possono compensare il loro deficit di emissioni: – Trasferimento di unità in eccedenza da altre navi; – Utilizzando le unità in eccedenza che hanno già accumulato; – Utilizzo di unità correttive acquisite attraverso i contributi al Fondo Net-Zero dell’IMO.

Fondo IMO Net-Zero

Sarà istituito il Fondo Net-Zero dell’IMO per raccogliere i contributi ai prezzi derivanti dalle emissioni. Tali proventi saranno poi erogati a: – Premiare le navi a basse emissioni; – sostenere l’innovazione, la ricerca, le infrastrutture e le iniziative per una transizione giusta nei paesi in via di sviluppo; – finanziare la formazione, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di capacità a sostegno della strategia IMO in materia di gas serra; e – Mitigare gli impatti negativi sugli Stati vulnerabili, come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i Paesi meno sviluppati.

Passaggi successivi

Una volta approvati, i progetti di modifica dell’allegato VI della convenzione MARPOL saranno formalmente distribuiti agli Stati membri dell’IMO, seguiti da: – Ottobre 2025 (MEPC/ES.2): Adozione delle modifiche nel corso di una sessione straordinaria del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino. – Primavera 2026 (MEPC 84): approvazione di linee guida dettagliate per l’attuazione. – 2027: entrata in vigore prevista, 16 mesi dopo l’adozione (conformemente agli articoli della convenzione MARPOL).

Altri risultati MEPC 83

L’incontro ha discusso una serie di questioni relative alla protezione dell’ambiente marino dalle attività di trasporto marittimo, con i seguenti risultati chiave: – Adozione del piano d’azione 2025 per combattere i rifiuti di plastica in mare; – progressi nella revisione della convenzione sulla gestione delle acque di zavorra; .- Approvazione di una proposta per designare l’Atlantico nordorientale come zona di controllo delle emissioni e accordo di principio per designare due nuove aree marittime particolarmente sensibili al largo della costa pacifica del Sud America; – Approvazione del progetto di piano di lavoro per lo sviluppo di un quadro normativo per l’uso dei sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio a bordo (OCCS): – Approvazione dei progetti di modifica della regola 27 dell’allegato VI della convenzione MARPOL relativa all’accessibilità del sistema di raccolta dati dell’IMO; – Adozione di modifiche alle Linee Guida 2021 sui fattori operativi di riduzione dell’intensità di carbonio rispetto alle linee di riferimento (Linee guida sui fattori di riduzione CII, G3); – Approvazione di un nuovo output per lo sviluppo di un quadro giuridicamente vincolante sulla gestione del biofouling, al fine di prevenire la diffusione di specie acquatiche invasive dannose.

“Desidero ringraziare – ha concluso il Segretario generale IMO Arsenio Domniguez – l’intero staff della Divisione Ambiente Marino per l’eccezionale lavoro svolto nella preparazione di questo incontro e nel sostenere il vostro Comitato di questa settimana, così come tutti gli altri Segretariati, che lavorano instancabilmente per fornire il supporto professionale necessario per soddisfare le vostre aspettative. In particolare la Divisione Conferenze e il personale della caffetteria, che questa settimana devono affrontare ulteriori sfide a causa del gran numero di delegati e dell’elevato volume di documenti prodotti, spesso fino a tarda sera”.

Abele Carruezzo