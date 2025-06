Il Gruppo d’Amico ottiene i crediti di carbonio “Gold Standard” per un innovativo progetto di efficienza energetica nel settore marittimo

Oltre 5.000 tonnellate di CO₂ risparmiate dal Gruppo d’Amico grazie ad interventi di efficientamento energetico su 10 navi

Roma – Il Gruppo d’Amico è lieto di annunciare l’ottenimento di crediti di carbonio “Gold Standard” per un’iniziativa innovativa volta a migliorare l’efficienza energetica nel trasporto marittimo. I crediti sono stati rilasciati nell’ambito della metodologia “Retrofit Energy Efficiency Measures in Shipping” del Gold Standard, che certifica le riduzioni effettive delle emissioni di gas serra (GHG) generate dalle attività di navigazione internazionale.

Con il supporto tecnico e strategico di The FReMCo Group, il Gruppo d’Amico ha lanciato questo progetto innovativo per dimostrare i benefici concreti per il clima ottenuti grazie all’adozione di interventi di efficientamento energetico verificati su una parte della propria flotta. FReMCo – introdotto da BRS Shipbrokers – ha seguito il progetto in tutte le sue fasi, dallo sviluppo alla certificazione, mentre la verifica da parte terza è stata condotta da RINA, gruppo multinazionale attivo in oltre 70 Paesi e specializzato nei servizi di certificazione.

Il Gruppo d’Amico è da sempre impegnato nel migliorare l’efficienza della propria flotta attraverso investimenti mirati e una strategia di decarbonizzazione che unisce innovazione, digitalizzazione avanzata e l’adozione di numerose misure di retrofit energetico. Tra queste rientrano dispositivi come il Propeller Boss Cap Fin (PBCF), il wake equalising duct, gli Eco Nozzles, il sistema Overridable Power Limitation, la pulizia periodica e programmata dell’elica, l’utilizzo di vernici a bassa rugosità, l’installazione di luci LED, l’applicazione di pittura siliconica sul propeller e altri interventi applicati alle proprie navi.

Avviato nel 2022 con una fase di consultazione tra gli stakeholder, il progetto ha coinvolto 10 navi — tra cui 4 bulk carrier e 6 product tanker per il trasporto di prodotti chimici e raffinati — sottoposte a interventi di retrofit combinati (PBCF, Eco Nozzles e pulizia periodica dell’elica) e monitoraggio per due anni (ottobre 2022 – luglio 2024). Nel corso di questo periodo sono state risparmiate circa 5.200 tonnellate di CO₂, con una stima di ulteriori 13.500 tonnellate di CO₂ risparmiabili entro la fine del primo periodo di accredito del progetto, previsto per settembre 2027. Poiché queste navi operano esclusivamente in acque internazionali, non rientrano sotto la giurisdizione di alcuno Stato e non sono quindi associate ad alcun impegno nazionale, come i Nationally Determined Contributions (NDC) presentati alle Nazioni Unite.

Classificato come progetto di micro-scala sia dal Gold Standard che dalle normative ONU, l’iniziativa è prevista per una durata iniziale di cinque anni. Le riduzioni delle emissioni vengono quantificate confrontando i dati sul consumo di carburante e sulle emissioni raccolti prima e dopo gli interventi di retrofit, nel pieno rispetto di tutti i requisiti metodologici e normativi. Le misure di retrofit ammissibili — applicate singolarmente o in combinazione — sono studiate su misura per ottimizzare l’efficienza energetica di ciascuna nave.

Il progetto ha inoltre seguito un processo indipendente di validazione e revisione, condotto da SustainCERT, l’ente certificatore ufficiale del Gold Standard all’epoca dell’iniziativa. Tale processo ha previsto diverse fasi di controllo e approvazione, assicurando la massima trasparenza e rigore.

In linea con la missione del Gold Standard, il progetto è destinato a contribuire positivamente a tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG): l’SDG 13 – Azione per il Clima, grazie alla riduzione delle emissioni di gas serra; l’SDG 12 – Consumo e Produzione Responsabili, attraverso una migliore efficienza nell’uso del carburante e delle risorse; e l’SDG 4 – Istruzione di Qualità, grazie alle iniziative educative del Gruppo d’Amico volte a sensibilizzare sul tema della sostenibilità e dell’efficienza energetica nel settore marittimo.

Cesare D’Apì, Direttore Tecnico del Gruppo d’Amico commenta: “Fin dall’inizio abbiamo creduto nel valore tecnico e ambientale di questo progetto, investendo in una serie di interventi mirati per migliorare l’efficienza energetica della nostra flotta. I risparmi di carburante e le riduzioni delle emissioni di CO₂ non sono stati soltanto stimati, ma misurati con precisione e ora certificati secondo i più rigorosi standard internazionali.

Questo dimostra che l’innovazione tecnica, se applicata con rigore e trasparenza, può portare benefici concreti e verificabili sia all’ambiente, sia all’industria marittima. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza il lavoro del nostro Dipartimento Performance and Decarbonization, oggi guidato da Luigi Mennella, il cui approccio meticoloso nella raccolta e verifica dei dati è stato fondamentale per garantire l’affidabilità dei risultati certificati.”

Alison Morris, Presidente di FReMCo: “Siamo lieti di assistere all’emissione di questi crediti di efficienza energetica nel trasporto, unici nel loro genere, da parte di Gold Standard. Sempre più aziende si stanno concentrando sulla riduzione delle emissioni Scope 3, e l’acquisizione di questi crediti rappresenta una soluzione perfettamente in linea con questo obiettivo. FReMCo opera nel settore dello shipping sui crediti volontari di carbonio fin dal 2009, collaborando con armatori, operatori, fornitori di tecnologie e servizi per promuovere la riduzione delle emissioni nel comparto. È stato un piacere lavorare con d’Amico su questo progetto, abbiamo apprezzato la loro dedizione e il loro impegno in questo settore, e siamo orgogliosi di questo importante traguardo.”

Margaret Kim, CEO di Gold Standard dichiara: “Mi congratulo con il Gruppo d’Amico per l’assegnazione dei crediti di carbonio secondo la metodologia Gold Standard “Retrofit Energy Efficiency Measures in Shipping”. Si tratta di un passo significativo verso la decarbonizzazione del settore marittimo. Questo risultato evidenzia anche l’importanza di un processo di certificazione indipendente e rigoroso, indispensabile per garantire riduzioni delle emissioni credibili e verificabili. Mi auguro che questo successo possa stimolare un’adozione più ampia di iniziative per il clima, sia nello shipping che in altri settori.”

Mattia Ferrachiatto, Head of Carbon di BRS Shipbrokers: “Per BRS Shipbrokers, costruire rapporti duraturi con i clienti è la priorità assoluta. Consideriamo la fedeltà la base della fiducia e cerchiamo sempre opportunità che portino un valore concreto promuovendo allo stesso tempo la collaborazione attraverso trasparenza e rispetto. In BRS lavoriamo per creare un senso di comunità globale all’interno del settore marittimo.

Il nostro impegno va ben oltre il semplice brokeraggio: si fonda su partnership a lungo termine e su un allineamento strategico. Il nostro Dipartimento Carbon mette a disposizione competenze specializzate nella gestione del Sistema di Scambio delle Emissioni dell’UE (EU ETS), nella gestione dei pool FuelEU e nel brokeraggio di certificati ambientali.

In questa iniziativa abbiamo supportato diversi armatori nell’individuare schemi internazionali e nazionali che offrono incentivi finanziari per le misure di efficienza energetica. Per questo siamo orgogliosi di aver contribuito ad un progetto di grande valore simbolico e di aver affiancato il Gruppo d’Amico nel percorso verso pratiche più sostenibili e responsabili. Il loro recente traguardo è la prova concreta del crescente impegno del settore per azioni climatiche tangibili.”

Konstantin Rachev, Bulgaria Certification Senior Lead Auditor di RINA: “Il progetto Gold Standard del Gruppo d’Amico ha rappresentato un’opportunità unica nel settore marittimo. Durante la fase di verifica, svolta da RINA, non è stata emessa alcuna richiesta di azione correttiva (CAR) – un risultato significativo che testimonia l’impegno e l’eccellenza del Gruppo d’Amico.”