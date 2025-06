Tutto pronto per SEIF – Isola d’Elba: al Festival del mare attesi Vincenzo Schettini e Valerio Lundini

L’edizione 2025 di SEIF – Sea Essence International Festival organizzato da Fondazione Acqua dell’Elba si svolgerà dal 27 al 29 giugno e sarà la prima nella nuova veste diffusa “SEIF – Isola d’Elba”, con esperienze distribuite su tutta l’isola ed eventi pomeridiani e serali ospitati da tre comuni dell’Isola d’Elba: Capoliveri, Portoferraio e Marciana Marina.

Tra gli appuntamenti: la seconda edizione del Premio SEIF, la nona edizione del Premio Arte Acqua dell’Elba con l’inaugurazione della mostra “Le Comunità Mediterranee” realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, lo spettacolo “La Fisica dell’Estate” di Vincenzo Schettini, la presentazione del progetto Blue Schools con i suoi programmi di Ocean Literacy da quest’anno estesi alle scuole di tutto l’Arcipelago. A chiudere la manifestazione, il concerto di Valerio Lundini e “I VazzaNikki”.

È in partenza l’edizione 2025 di SEIF – Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza, che da quest’anno diventa “SEIF – Isola d’Elba” con una nuova veste “diffusa” che coinvolge e abbraccia tutti i sette comuni dell’Isola d’Elba tra esperienze in mare, incontri formativi e iniziative artistiche.

Il festival, organizzato da Fondazione Acqua dell’Elba, prende il via venerdì 27 giugno, con numerose iniziative gratuite lungo tutto il perimetro dell’isola, a sottolineare la profonda connessione tra SEIF e la comunità elbana e proseguirà fino a domenica 29 giugno. Le attività e le esperienze inserite nel programma avranno luogo in diverse location su tutto il territorio isolano mentre gli eventi pomeridiani e serali saranno ospitati dai tre comuni Capoliveri, Portoferraio e Marciana Marina.

Al centro dell’edizione 2025 c’è il tema delle “Comunità Mediterranee”, con l’obiettivo di celebrare il mare in tutte le sue sfumature, sia come prezioso ecosistema da preservare che come fondamentale fulcro per lo sviluppo culturale ed economico delle comunità che lo abitano. Il festival mantiene le sue tre anime: educativa, con i programmi mattutini e pomeridiani di formazione; scientifica, con pre serate dedicate a workshop di approfondimento su tematiche culturali, sociali e politiche legate alla valorizzazione del mare; divulgativa, con serate gratuite di teatro e musica pensate per disseminare una nuova cultura del mare.

Tra gli appuntamenti più attesi del festival c’è lo spettacolo “La Fisica dell’Estate” di Vincenzo Schettini, il professore diventato un punto di riferimento per migliaia di “studenti” di tutte le età grazie al suo approccio fresco, diretto e appassionato della scienza. Schettini ha saputo rivoluzionare il modo di raccontare la fisica rendendola sempre più accessibile, divertente e sorprendente. Il 28 giugno, sul palco di Portoferraio, Schettini porterà uno show speciale che partirà proprio con un omaggio a SEIF attraverso uno dei suoi temi portanti: la “fisica del mare”. Onde, pressione, energia, correnti e fenomeni naturali diventeranno protagonisti di un viaggio scientifico e narrativo fuori dagli schemi, capace di unire sapere e intrattenimento, coinvolgendo tutti gli spettatori, dai più piccoli ai più grandi.

Anche la musica sarà protagonista delle tre serate ufficiali del festival, con performance dal vivo in tre diverse località elbane. Riflettori puntati su Valerio Lundini con I VazzaNikki, attesi a SEIF domenica 29 giugno a Marciana Marina con uno spettacolo che mescola ironia surreale, swing e momenti imprevedibili, promettendo una serata fuori dagli schemi. A precederlo, venerdì 27 Capoliveri accoglie lo spettacolo della Compagnia VAN – Verso Altre Narrazioni, ispirato liberamente al libro “Il Bar sotto il mare” di Stefano Benni e ideato da Viola Centi, e la Cristina Cioni Band, mentre sabato 28 a Portoferraio il palco ospiterà Il Trio delle Meraviglie.

Nel corso di SEIF – Isola d’Elba, ​si festeggerà inoltre la chiusura dell’anello occidentale de “La Via dell’Essenza”, iniziativa nata nel 2011 e dal 2022 gestita da Fondazione Acqua dell’Elba in partnership con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (PNAT).​ Prosegue anche il progetto “Blue Schools” (Scuole Blu), l’iniziativa della Commissione Europea promossa dalla Commissione Oceanografica Internazionale dell’UNESCO (UNESCO-IOC): dopo aver reso l’Isola d’Elba la prima unità territoriale d’Europa ad avere tutti i suoi istituti scolastici certificati come Scuole Blu, il progetto si estende alle altre isole dell’Arcipelago Toscano. Sarà inoltre consegnata la nona edizione del Premio Arte Acqua dell’Elba “Le Comunità Mediterranee” con la mostra in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera. Non mancheranno esperienze di ogni genere che coinvolgeranno tutti i comuni elbani: i laboratori per bambini, organizzati in collaborazione con Legambiente Arcipelago Toscano, le immersioni in collaborazione con i diving dell’Elba, attività di whale watching organizzata dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

La serata di apertura di venerdì 27 giugno

SEIF inaugura ufficialmente a partire dalle 18 di venerdì 27 giugno sul palco di Capoliveri (Piazza Matteotti) con i saluti istituzionali di Fabio Murzi, Presidente Fondazione Acqua dell’Elba, Norman Larocca, Direttore Fondazione Acqua dell’Elba e Rossella Muroni, Direttrice Scientifica Festival SEIF, seguiti dalla premiazione della seconda edizione del Premio SEIF 2025, consegnato a chi si distingue per il proprio impegno nei confronti del mare con un progetto dedicato alla sostenibilità ambientale o sociale. L’evento prosegue con il video collegamento con Lorenzo Cipriani, skipper, biologo marino e storico dell’arte che, insieme a Valerio Bardi, è impegnato nel progetto “Art Odyssey” in una navigazione di 13 tappe dedicata alle antiche rotte, alla salvaguardia dell’ecosistema marino e ai profumi del Mediterraneo.

Dalle 21.15 alle 22.30 il talk “Le Comunità Mediterranee” conterà sulla partecipazione del presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci che offrirà una panoramica su “La comunità della green economy”; Letizia Magaldi, vicepresidente di Magaldi Green Energy e presidente di Kyoto Club, interverrà con un intervento su “La Comunità dell’innovazione”; Don Mattia Ferrari, in collegamento, racconterà la sua esperienza con “La comunità dei popoli migranti” e Stefano Pisani (sindaco di Pollica-Acciaroli) interverrà su “La comunità della dieta mediterranea”.

Musica, danza e parole alterneranno gli interventi dei relatori grazie a “Il Canto del Mare”, lo spettacolo della Compagnia VAN – Verso Altre Narrazioni, ispirato liberamente al libro “Il Bar sotto il mare” di Stefano Benni e ideato da Viola Centi. Un intreccio di linguaggi artistici che darà ritmo e profondità all’intera serata. Dalle 23 in poi, inoltre, ancora musica dal vivo con la Cristina Cioni band, che accompagnerà il pubblico verso la conclusione della giornata.

La serata di sabato 28 giugno sarà ospitata a Portoferraio, mentre domenica 29 giugno il festival si concluderà a Marciana Marina. Il programma completo può essere consultato a questo link: https://www.seaessence.eu/

I patrocini di SEIF 2025

SEIF 2025 ha ottenuto l’endorsement del Decennio del Mare UNESCO e il patrocinio del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, del Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare e della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto. La manifestazione ha ricevuto il contributo del Comune di Portoferraio, del Comune di Capoliveri e della Pro Loco Marciana Marina. Sono inoltre stati concessi i patrocini di: ASVIS, Regione Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Ispra, Legambiente, Federparchi, Marevivo, Symbola, Accademia di Belle Arti di Brera, RUS – Rete Università Sostenibili, Rotta dei Fenici, SDSN – Sustainable Development Solutions Network, IULM, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Associazione Isole Minori, Forum Giovanile Isola d’Elba, Comune di Marciana, Comune di Marciana Marina, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio, Comune di Campo nell’Elba. È stato inoltre richiesto il patrocinio di: Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.

Il Festival si arricchisce inoltre del supporto dei Media partner: Il Tirreno; Il Nautilus; Canale Energia; Economia del Mare.