Navigare verso un futuro green

Conformità marittima: la gestione delle emissioni, lo scambio e la gestione della conformità

Londra. Mancano appena tre mesi per conformarsi all’EU-ETS. Il prossimo 30 settembre, si dovrà restituire le quote di carbonio nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione (EU ETS) e gli armatori, operatori marittimi si dovranno conformarsi a questa linea marittima.

A seguito delle prossime modifiche dell’allegato VI, appendice IX della Convenzione MARPOL, adottate tramite MEPC.395(82), il 1° agosto 2025 entreranno in vigore miglioramenti significativi alla comunicazione del consumo di olio combustibile. Queste modifiche fanno parte della più ampia strategia dell’IMO per migliorare la trasparenza, l’accuratezza e la responsabilità nella rendicontazione delle emissioni marittime.

Inoltre, con la graduale estensione di misure basate sul mercato come il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) al settore marittimo, dati precisi e verificabili sul consumo di carburante sono diventati un imperativo finanziario. Il monitoraggio accurato consente agli operatori di prevedere l’esposizione alle emissioni, ottimizzare la pianificazione dei viaggi e ridurre l’onere dei costi associati alle quote di carbonio.

EmissionLink ha espresso un forte sostegno alla decisione del Governo britannico di collegare il suo sistema di scambio di quote di emissione (ETS) a quello dell’UE.

Il gruppo considera questa iniziativa un passo significativo verso l’allineamento transfrontaliero dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio, a vantaggio soprattutto del trasporto marittimo internazionale, da tempo alle prese con normative frammentate.

Philippos Ioulianou, Amministratore Delegato di EmissionLink, società del Columbia Group, ha descritto l’integrazione ETS come “un momento fondamentale nel percorso di decarbonizzazione”.

Ha sottolineato che la decisione riflette il crescente slancio verso l’armonizzazione delle normative e la riduzione della complessità nel settore marittimo globale.

L’annuncio dell’allineamento UE-Regno Unito ai sistemi ETS ha causato un aumento dell’8% dei prezzi del carbonio. Tuttavia, EmissionLink prevede che questo aumento sarà di breve durata, avvertendo che le fluttuazioni dei prezzi non sono un indicatore affidabile della riduzione delle emissioni e sottolineando la necessità di un sostegno politico costante e di sforzi concreti per la decarbonizzazione.

EmissionLink avverte che collegare i sistemi ETS, sebbene utile, non è una soluzione definitiva, aggiungendo che l’idea che i soli strumenti di mercato guidino la riduzione delle emissioni è un’idea sbagliata.

Lo scambio di quote di emissione deve essere abbinato a obiettivi applicabili, coordinamento globale e investimenti concreti in operazioni più pulite.

Nonostante i progressi positivi nell’allineamento al sistema ETS, EmissionLink osserva che le compagnie di navigazione devono ancora districarsi in un labirinto di quadri normativi sovrapposti, tra cui l’indicatore di intensità di carbonio (CII) dell’IMO, l’ETS dell’UE e il programma FuelEU Maritime, ciascuno con standard di conformità e rendicontazione diversi. Il risultato è inefficienza e maggiori oneri amministrativi.

Con il NetZero Act dell’IMO attualmente in discussione, EmissionLink esorta i paesi a procedere verso l’integrazione dei sistemi nazionali in un sistema globale unificato di scambio di quote di emissione. “La transizione energetica è costosa ma anche rischiosa”, afferma il direttore generale Philippos Ioulianou, aggiungendo: “La collaborazione non è più facoltativa, è essenziale”.

EmissionLink è un fornitore di servizi premium all-in-one specializzato nella gestione dei sistemi di emissione, con particolare attenzione all’UE per i carburanti, all’ETS dell’UE e alle normative; grazie agli operatori che supervisionano più di 400 navi, si forniscono dati affidabili e risultati reali che aiutano a risparmiare o generare entrate, non solo a soddisfare la conformità.

EmissionLink semplifica il complesso mondo della gestione delle emissioni, con l’obiettivo di supportare i clienti nella gestione completa delle loro esigenze di esposizione e conformità alle emissioni.

Abele Carruezzo