Pulizia dei Fondali 2025 al Passetto: vent’anni di impegno per la Blue Economy

Ancona – Un grande successo la ventesima edizione della manifestazione “Pulizia dei Fondali – Passetto 2025”, promossa dal Kòmaros Sub Ancona con il patrocinio del Comune di Ancona e del Parco del Conero. L’iniziativa si conferma un esempio concreto di Blue Economy applicata alla tutela del mare, coinvolgendo una filiera integrata composta da enti, subacquei, associazioni, istituzioni e imprese specializzate nella salvaguardia dell’ecosistema marino.

Dalle ore 9:30 alle 12:00, una trentina di subacquei, in apnea e con autorespiratore, ha operato nei fondali prospicienti la storica spiaggia del Passetto. I sub, supportati da una decina di gommoni e alcune imbarcazioni, hanno effettuato un’accurata bonifica dei fondali, recuperando diversi quintali di rifiuti, tra cui plastica, oggetti portati a riva dalle mareggiate, boe danneggiate, reti da pesca dismesse e residui di attrezzature nautiche.

A supporto delle operazioni in mare, immancabile come sempre, è stata schierata un’unità navale di Classe Pelikan, mezzo altamente tecnologico progettato per interventi di disinquinamento in ambito portuale, costiero. Fluviale e lacustre. L’imbarcazione è fornita da Garbage Group, azienda anconetana riconosciuta a livello nazionale come eccellenza nelle soluzioni ambientali per la gestione e il recupero dei rifiuti marini.

“Essere parte attiva di questa storica manifestazione ci riempie d’orgoglio – ha dichiarato Paolo Baldoni, CEO di Garbage Group –. La Blue Economy non è uno slogan, ma una visione industriale che unisce innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale. Le nostre unità Pelikan sono strumenti nati per unire tecnologia e tutela dell’ambiente: la sinergia con Kòmaros Sub è un modello virtuoso da replicare su tutta la costa italiana.”

Fondamentale, come ogni anno, la collaborazione di numerose realtà locali: il club subacqueo Monsub di Jesi, la Cooperativa Pescatori Motopescherecci, l’associazione Grottaroli del Passetto, le aziende Cattolica Assicurazioni, SAMIS e Termoidraulica Bughi, oltre agli stabilimenti balneari della spiaggia, hanno garantito un supporto operativo e logistico determinante.

L’evento si è svolto sotto il monitoraggio della Capitaneria di Porto di Ancona e della Polizia Marittima, a garanzia della sicurezza e del corretto svolgimento delle operazioni.

“Il nostro impegno non si esaurisce con un evento annuale – ha ricordato Fabio Fiori, vicepresidente di Kòmaros Sub –. I nostri soci raccolgono rifiuti ogni volta che si immergono. Questa manifestazione è un messaggio forte a tutta la cittadinanza: il mare è un bene comune, e ciascuno ha il dovere di rispettarlo e proteggerlo.”

La spiaggia del Passetto rappresenta non solo un luogo simbolico per la comunità anconetana, ma anche un tratto costiero di alto valore ambientale. Le operazioni di pulizia hanno evidenziato come l’inquinamento da plastica e attrezzature da pesca dismesse continui a minacciare gli ecosistemi sommersi. La manifestazione, giunta al suo ventesimo anno, si conferma dunque un appuntamento centrale per la diffusione della cultura marittima e della sostenibilità ambientale, in linea con i principi della Blue Economy e con l’obiettivo di lasciare alle future generazioni un mare più sano e ricco di vita.