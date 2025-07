Valenciaport aderisce al progetto internazionale “Upcycling the Oceans” per combattere i rifiuti marini

(Mobili di uso comune nell’edificio dell’orologio del porto di Valencia, realizzati con resti di reti da pesca recuperate dal mare; foto courtesy APV)

L’Autorità Portuale di Valencia parteciperà a questo progetto di pulizia del mare con la Fondazione Ecoalf ed Ecoembes, come modello di collaborazione pubblico-privato per un’economia più circolare

Valencia. Il Consiglio di Amministrazione dell’Autorità Portuale di Valencia (APV) ha approvato la sua adesione al progetto ‘Upcycling the Oceans’, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Ecoalf ed Ecoembes, il cui obiettivo è recuperare i rifiuti dal mare e reintrodurli nel ciclo del riciclaggio, con la collaborazione del settore della pesca.

L’accordo, senza implicazioni economiche per il porto di Valencia, promuove la tracciabilità, la custodia e la gestione responsabile dei rifiuti marini, rafforzando la consapevolezza pubblica e la partecipazione attiva della comunità portuale. Il presente accordo ha una validità iniziale di quattro anni, prorogabile annualmente fino ad un massimo di otto.

Con la sua incorporazione, i porti di Valencia, Sagunto e Gandia entreranno a far parte di una rete mediterranea di altri 72 porti impegnati nella lotta contro l’inquinamento marino, un’azione in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 14 delle Nazioni Unite per la protezione della vita sottomarina.

Il progetto contribuisce alla caratterizzazione dei rifiuti marini, con particolare attenzione alle microplastiche, la cui presenza rappresenta un rischio sia per gli ecosistemi marini che per la salute umana, facilitando l’ingresso di sostanze chimiche pericolose nella catena alimentare.

Gli sforzi congiunti tra Valenciaport, la Fondazione Ecoalf ed Ecoembes rappresentano un modello di cooperazione tra enti pubblici e privati volto a dare una seconda vita ai rifiuti marini, trasformando i rifiuti in una risorsa attraverso processi avanzati di riciclaggio.

Oltre alla sua componente operativa, Upcycling the Oceans si impegna a sensibilizzare e formare il settore della pesca e i cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza dell’impatto dei rifiuti in mare e del ruolo attivo che la società può svolgere nel ridurli.

L’Autorità Portuale di Valencia ha sviluppato negli ultimi anni diverse iniziative incentrate sulla protezione dell’ambiente marino, in particolare nella raccolta dei rifiuti e delle reti da pesca abbandonate. Uno dei più importanti è stato il progetto europeo LIFE IP INTEMARES, in cui ha collaborato attraverso la bonifica dei rifiuti sottomarini nelle acque vicino ai porti valenciani.

Allo stesso modo, Valenciaport ha collaborato con la Fondazione Valenciaport e la Gilda dei pescatori di Gandia nell’ambito del progetto MARPOL Gandia, attraverso il quale è stato istituito un sistema pilota per la raccolta e la gestione dei rifiuti di pesca nel porto di Gandia, con particolare attenzione alle reti da pesca a fine vita (NPFU).

Ha inoltre fatto parte del progetto Oceanets, cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, focalizzato sul recupero delle reti da pesca e la loro trasformazione in nuovi prodotti tessili. Inoltre, sono state organizzate attività informative come mostre itineranti e giornate educative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto dei rifiuti marini.

Il porto di Valencia, uno dei principali centri logistici d’Europa, è un ambiente complesso che ospita un’ampia varietà di tecnologie, fonti di energia e una costante attività multimodale.

Abele Carruezzo