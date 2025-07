BARLETTA: OGGI EVENTO PER RIGENERARE LA SPIAGGETTA NASCOSTA

Cittadini e volontari impegnati in un’azione collettiva per restituire bellezza e decoro a uno degli angoli più autentici e trascurati della costa cittadina

Oggi mercoledì 9 luglio, a partire dalle ore 18:30, prenderà vita un nuovo intervento di rigenerazione civica e ambientale in uno degli angoli più suggestivi – e spesso trascurati – della costa di Barletta: la spiaggetta tra la Lega Navale e il Molo di Levante.

Un luogo autentico, silenzioso, affacciato sul mare, che merita attenzione e cura. L’iniziativa vuole restituire dignità e bellezza a un tratto di costa troppo spesso dimenticato, attraverso un gesto collettivo di cittadinanza attiva. Ma l’obiettivo dell’intervento non è solo estetico: rigenerare significa prendersi cura dei luoghi per restituirli alla collettività, rendendoli nuovamente fruibili, vivi, condivisi.

La spiaggetta, spesso invisibile agli occhi di chi passa distratto, tornerà a essere un luogo vivo e accogliente, simbolo di quella “rivoluzione gentile” che Retake promuove in tutta Italia: un cambiamento culturale fatto di piccoli gesti concreti, continui, collettivi.

“Abbiamo scelto questo tratto perché rappresenta un piccolo tesoro nascosto di Barletta. Rigenerarlo significa proteggerne la bellezza, ma anche riaffermare il diritto di tutte e tutti a vivere in un ambiente curato e accessibile”, spiega Roberta Piazzolla, Referente di Retake Barletta.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di cittadinanza attiva, che punta a coinvolgere persone di ogni età – adulti, famiglie, ragazzi – in un gesto semplice ma fortemente simbolico: riappropriarsi dello spazio pubblico e valorizzarlo come bene comune.

L’invito a partecipare è rivolto a tutte e tutti: adulti, giovani, famiglie, associazioni, istituzioni. Ai partecipanti non è richiesto alcun adempimento: è sufficiente registrarsi all’iniziativa sull’APP di Retake (bit.ly/3IfRBHK). Si consiglia di portare con sé guanti da lavoro, sacchetti resistenti, entusiasmo e voglia di esserci!

Al termine dell’intervento, ci sarà spazio per rilassarsi e condividere un tramonto vista mare: un momento informale tra i volontari partecipanti finalizzato a conoscersi, riflettere e celebrare insieme il valore di un’azione concreta.