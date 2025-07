SI CONCLUDE CON SUCCESSO SPAZZAPNEA –OPERAZIONE FONDALI PULITI 2025

Oltre 6 tonnellate di rifiuti raccolti da centinaia di volontari in tutta Italia tra mare e lago: chiusa con successo l’edizione 2025 del progetto ecologico nazionale.

Con la tappa di Omegna, svoltasi sabato 5 luglio 2025 sul Lago d’Orta, si è ufficialmente conclusa l’ottava edizione di Spazzapnea – Operazione Spiagge e Fondali Puliti. Un’edizione che, tra divertimento, sport e impegno ambientale, ha saputo ancora una volta unire centinaia di volontari da tutta Italia in una grande operazione collettiva di pulizia e sensibilizzazione. Possiamo ora tirare le somme di un anno straordinario: 443 partecipanti, 6.038 kg di rifiuti raccolti, dieci località coinvolte tra mare e lago, per un’azione concreta e simbolica a favore dell’ambiente.

L’evento ufficiale, riconosciuto da Apnea Academy e patrocinato da WWF SUB, si è svolto in due momenti distinti:

Domenica 8 giugno, in contemporanea in nove località italiane (Genova, Ancona, Lerici, Marina di Pisa, Marettimo, Bari – Torre a Mare, Torre del Greco, Ustica e Roma), in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, sono stati raccolti 5.234 kg di rifiuti grazie al lavoro congiunto di 407 volontari.

Sabato 5 luglio, la tappa conclusiva ha animato il Lago d’Orta a Omegna (VB), con il contributo di 36 volontari che hanno ripulito i fondali raccogliendo 804 kg di rifiuti. L’iniziativa, inserita all’interno dei Summer Games (4–11 luglio 2025), è stata organizzata da Omegnapnea in collaborazione con le autorità locali.

Anche quest’anno, i partecipanti si sono trasformati in veri e propri “spazzini del mare” (o del lago), immergendosi in apnea o camminando lungo i litorali per raccogliere la maggiore quantità possibile di rifiuti. Al termine di ogni tappa, i materiali sono stati pesati, catalogati e attribuiti punteggi in base alla pericolosità ambientale.

PARTNERSHIP, SCIENZA E INNOVAZIONE

Spazzapnea ha consolidato nel 2025 le sue numerose collaborazioni:

SeaCleaner e Cupid 4 Science, per il censimento e la mappatura scientifica dei rifiuti.

Piantando, con il progetto Plastic Pull, per la riqualificazione di fondali e coste.

WWF con i progetti Ghost Net Zero (contro le reti fantasma) e Adopt a Beach.

Plastron, iniziativa europea per il riciclo del materiale plastico.

A Buon Rendere, campagna nazionale per il miglioramento del sistema di raccolta dei contenitori per bevande.

Grazie al progetto Citizen Science, i dati raccolti vengono inseriti in un database nazionale che supporta la ricerca sulle microplastiche e sull’impatto ambientale dei rifiuti antropici.

UN SEGNO CONCRETO: LA BANDIERA “FONDALI PULITI”

Come riconoscimento, tutte le località ospitanti hanno ricevuto la Bandiera “Spazzapnea – Missione Fondali Puliti”, simbolo del loro impegno e valido per un anno fino alla successiva edizione.

RISULTATI EDIZIONE 2025

443 partecipanti complessivi

6.038 kg di rifiuti raccolti

10 località coinvolte

Dati storici dal 2018 al 2024:

2.024 partecipanti

620 squadre

13 città

15.901 kg di rifiuti raccolti