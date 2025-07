Greenpeace intenta a bloccare la gasiera della INEOS

(©Luca Marino, foto courtesy di Greenpeace)

I manifestanti di Greenpeace sono sospesi sotto il ponte scozzese per bloccare il passaggio di una nave gasiera

Edimburgo. Il famoso Forth Road Bridge scozzese, che attraversa il Firth of Forth vicino a Edimburgo, è stato chiuso al traffico, mentre gli attivisti di Greenpeace tentano di bloccare una petroliera INEOS in arrivo.

La protesta è anche programmata per l’arrivo di Donald Trump in Scozia ed è progettata per richiamare l’attenzione sui negoziati in corso per il Trattato globale sulla plastica.

La Polizia scozzese è sul posto e sta consigliando agli automobilisti di evitare la zona. Hanno ricevuto notizie della protesta intorno alle 13:00 ora locale di ieri.

Greenpeace riferisce che 10 alpinisti esperti “si sono calati da sotto la passerella di servizio del ponte”.

Il Forth Road Bridge è lungo quasi 2,5 chilometri attraversa uno dei principali corsi d’acqua nella Scozia orientale. La carreggiata si trova a circa 50 metri sopra l’acqua. Si dice che i manifestanti siano distanziati a intervalli di 20 metri e sospesi a circa 25 metri sotto la parte inferiore del ponte.

I manifestanti hanno srotolato grandi striscioni con la scritta “Trattato sulla plastica ora” per richiamare l’attenzione sulla loro causa.

Greenpeace riferisce di avere una squadra di soccorso sul ponte e una squadra di barche nel fiume sottostante. I manifestanti hanno intenzione di rimanere sul ponte per le prossime 24 ore.

La INEOS Independence, della classe delle navi gasiere appositamente progettate immatricolate a Malta, ha deviato nell’ancoraggio. Stava completando un viaggio di 10 giorni dall’area di Houston, in Texas, trasportando 27.500 metri cubi di etano allo stabilimento dell’azienda a Grangemouth.

La INEOS importa gas a bordo delle sue tanker da quasi un decennio. Greenpeace riferisce che la INEOS è il più grande produttore di plastica del Regno Unito, con una produzione di 30-35 milioni di nurdles (pellet) al giorno, sufficienti per produrre 60 milioni di bottiglie di plastica.

“L’inquinamento da plastica ha raggiunto un punto critico: sta avvelenando la nostra terra, i mari, l’aria, persino i nostri corpi”, ha dichiarato Amy Cameron, direttrice del programma di Greenpeace UK.

“Il Trattato globale sulla plastica – ha aggiunto – ci offre un’opportunità unica per affrontare il problema una volta per tutte”.

Il gruppo sottolinea che i Governi si incontreranno tra il 5 e il 14 agosto a Ginevra, in Svizzera, per il sesto e ultimo round di negoziati per il Trattato globale sulla plastica.

Greenpeace chiede che i colloqui concordino un taglio della produzione globale di plastica di almeno il 75% entro il 2040 e che le Nazioni Unite escludano i lobbisti delle aziende di combustibili fossili dai negoziati del trattato. Sostiene che i produttori di materie plastiche, tra cui INEOS, hanno inviato collettivamente centinaia di lobbisti per influenzare i negoziati.

Finora, la Polizia ha solo riferito che si stava “mpegnando” nel controllo della protesta. È stata inviata anche una barca RNLI (Royal National Lifeboat Institution) per monitorare la situazione e garantire la sicurezza sul fiume.

Abele Carruezzo

(Petroliera della INEOS con il Forth Bridge; foto courtesy INEOS)