I pescatori olandesi definiscono la riduzione degli obiettivi di energia eolica un ‘segno di buon senso’

(Foto courtesy Europeche)

Un peschereccio con un parco eolico offshore sullo sfondo Europeche

Amsterdam. L’Associazione dei pescatori olandesi ha risposto alla decisione del Governo di ridurre le sue ambizioni di energia eolica nel Mare del Nord da 50 gigawatt ad almeno 30 gigawatt entro il 2040.

Il Governo olandese ha citato la mancanza di domanda di “energia verde”, il ritardo nello sviluppo dell’idrogeno e i business case non redditizi come ragioni del cambiamento.

Il gruppo industriale ha affermato che la decisione ha confermato la sua tesi secondo cui la “transizione energetica” offshore sta avvenendo troppo velocemente e senza riguardo per l’industria della pesca.

Johan Nooitgedagt, presidente dell’associazione, ha definito l’adeguamento un “passo nella giusta direzione, ma ben lungi dall’essere sufficiente”.

Nooitgedagt ha descritto il piano originale da 50 gigawatt come un “attacco frontale alla nostra industria della pesca”. Ha sostenuto che i pescatori sono stati estromessi dalle loro zone di pesca, mentre i benefici climatici promessi non sono stati mantenuti. “Il mare non è un parco dell’industria energetica, ma una fonte di vita e di lavoro di lunga data per i pescatori”, ha affermato.

L’associazione continua a sostenere un Mare del Nord in cui la produzione alimentare, la natura e l’energia possano coesistere. Nooitgedagt ha esortato il governo a “fermare questa frettolosa politica del vento ora e optare per l’equilibrio, l’equità e il buon senso”.

Abele Carruezzo