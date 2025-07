Progetto M.A.R.E è arrivato alla conclusione della quarta stagione

Il progetto M.A.R.E. completa la mappatura che determina lo stato di salute del Mediterraneo:

SI CHIUDE UN CICLO SCIENTIFICO, SI APRE UNA NUOVA STAGIONE DI CONSAPEVOLEZZA E TUTELA

Palermo– Si è da poco conclusa la quarta edizione di progetto M.A.R.E. (Marine Adventure for Research & Education), promosso dalla Fondazione Centro Velico Caprera con la collaborazione scientifica di One Ocean Foundation. L’edizione 2025 segna un traguardo storico: lo stato di salute del Mar Mediterraneo e della sua biodiversità sono stati ora analizzati in modo completo. Un risultato ottenuto dopo quattro anni di navigazione, raccolta dati e lavoro multidisciplinare, che restituisce una fotografia inedita dello stato di salute del nostro mare.

Gli obiettivi del progetto, fin dalla sua nascita, includono il monitoraggio degli inquinanti persistenti, dei metalli in traccia, e delle specie marine a rischio o carenti di dati, oltre all’accoglienza a bordo di ricercatori internazionali con progetti dedicati. M.A.R.E. si è affermato in questi anni come un laboratorio scientifico itinerante, capace di combinare ricerca, educazione ambientale e collaborazione tra enti pubblici, fondazioni e privati.

“Il progetto M.A.R.E. rappresenta un modello virtuoso di alleanza tra navigazione, ricerca scientifica e formazione – commenta Paolo Bordogna, Presidente della Fondazione Centro Velico Caprera – e che ha saputo unire i valori del Centro Velico Caprera e il suo impegno ambientale con quelli dei nostri partner. Questa edizione poi era particolarmente sfidante: 1950 miglia di perimetro per 10 settimane di navigazione attraverso due Paesi, spesso in condizioni di vento molto forte. Siamo riusciti a completare il perimetro rispettando perfettamente i tempi e le tappe previste e questo parla di una capacità organizzativa e di una competenza marinara non comune: le stesse che mettiamo in campo nella conduzione della nostra Scuola”.

A sottolineare il valore strategico del lavoro svolto, il commento di Riccardo Bonadeo, Presidente di One Ocean Foundation: “Con il completamento della mappatura dell’intero bacino mediterraneo, inclusi i mari della Grecia, si chiude un capitolo importante del progetto M.A.R.E., ma si apre al tempo stesso una nuova fase di scoperte e collaborazioni. Dopo quattro anni di intenso lavoro, possiamo dire con orgoglio che abbiamo raggiunto un traguardo scientifico senza precedenti, accompagnato da un coinvolgimento crescente dei cittadini in attività di sensibilizzazione e tutela dell’ambiente marino. La ricerca è essenziale, ma senza educazione e consapevolezza diffusa non può esserci vera conservazione”.

La dimensione scientifica resta centrale anche nelle parole di Ginevra Boldrocchi, coordinatrice scientifica del progetto: “I dati raccolti durante la missione M.A.R.E. 2025 confermano ancora una volta il valore scientifico di questo progetto: oltre 80 individui avvistati, 10 campioni di DNA ambientale, 54 di zooplancton e 52 registrazioni acustiche rappresentano una base preziosa per le analisi che seguiranno. Con questa edizione si conclude il primo ciclo di un progetto ambizioso: per la prima volta avremo a disposizione dati aggiornati, raccolti in modo omogeneo in quasi tutto il Mediterraneo. Questo ci permetterà, dopo anni di informazioni frammentate e difficili da confrontare, di comprendere con precisione l’attuale livello di inquinamento del nostro mare, colmando un vuoto importante nella letteratura scientifica. Un risultato reso possibile grazie al lavoro sinergico e costante svolto in questi quattro anni tra ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione”.

Con lo sguardo già proiettato verso il futuro, il Segretario Generale del Centro Velico Caprera, Enrico Bertacchi, commenta: “Confermare la squadra di partner che ha reso possibile M.A.R.E. è oggi una priorità strategica: è solo grazie all’impegno condiviso di enti scientifici, fondazioni, partner e istituzioni che possiamo guardare con fiducia a un secondo ciclo quadriennale, ancora più ambizioso. Nelle ultime settimane di navigazione abbiamo avuto a bordo personale scientifico della Marina Militare e della Guardia Costiera: a loro e a Shiseido, Yamamay, Fondazione Deutsche Bank, Toio e Workness Club, che con il loro impegno rendono realizzabile questo progetto, va tutta la nostra gratitudine”.

www.progettomare.org