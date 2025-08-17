Polluters Pay Pact, Greenpeace protesta la piattaforma di gas offshore Shell

(foto courtesy by ©Andrew McConnell/Greenpeace)

L’artista Anish Kapoor ha aderito al Polluters Pay Pact, un’iniziativa globale di Greenpeace rivolta ai Governi

Londra. L’opera d’arte concettuale di Anish Kapoor “Butchered” è stata installata sulla piattaforma di gas Shell North Sea per evidenziare i “danni climatici” causati dalle aziende di combustibili fossili, secondo Greenpeace.

Il gruppo ambientalista senza scopo di lucro ha dichiarato che l’opera è stata la prima opera d’arte al mondo ad essere installata in un sito di gas offshore attivo, Skiff, una piattaforma di gas senza equipaggio a quattro gambe nel campo Clipper nel Mare del Nord meridionale, a circa 38 miglia nautiche a nord-est di Bacton.

Il gas viene convogliato da Skiff al terminal di Bacton a Norfolk, dove entra nella rete nazionale del gas per rifornire le case, le centrali elettriche e l’industria del Regno Unito.

Intitolata ‘Butchered’, l’installazione concettuale dell’artista di alto profilo Kapoor consiste in 1.000 litri di liquido ‘rosso sangue’ spruzzati su una tela di 12 m x 8 m fissata alla piattaforma del gas.

Secondo Greenpeace, dopo aver fissato una tela di 12 m x 8 m su un lato della struttura, gli attivisti hanno issato un tubo ad alta pressione sopra la tela a un’altezza di 16 m sul livello del mare. Hanno poi pompato 1.000 litri di liquido che ‘è sgorgato nel tessuto, creando una vasta macchia cremisi’.

“L’opera mostra in modo crudo la ferita inflitta all’umanità e alla Terra dall’industria dei combustibili fossili. È evocativo del nostro dolore collettivo per ciò che è stato perso, ma anche un grido di riparazione”, si legge in una dichiarazione di Greenpeace.

Greenpeace ha affermato che Shell ha “già causato almeno 1,42 trilioni di dollari di danni climatici” e sta progettando 700 nuovi giacimenti di petrolio e gas che produrrebbero 10,8 miliardi di tonnellate di CO2, “sufficienti a far saltare il 5% del restante budget mondiale di carbonio”.

Greenpeace ha anche affermato che i Governi devono far pagare alle industrie dei combustibili fossili i danni fatti e una transizione verso un sistema energetico a zero emissioni di carbonio.

Kapoor ha recentemente aderito al Polluters Pay Pact (Patto per chi Inquina Paga) di Greenpeace, un’iniziativa globale che secondo l’organizzazione no-profit è sostenuta da decine di migliaia di persone, “che chiede ai Governi di far pagare i grandi inquinatori per i danni climatici che hanno causato”.

“Volevo creare qualcosa di visivo, fisico, viscerale che riflettesse la macelleria che stanno infliggendo al nostro pianeta: un urlo visivo che dia voce al costo disastroso della crisi climatica, spesso sulle comunità più emarginate in tutto il mondo.

“’Butchered’ è anche un tributo all’eroico lavoro svolto in opposizione a questa distruzione e agli instancabili attivisti che scelgono di interrompere, dissentire e disobbedire”, ha detto Kapoor.

Nel 2019, si è unito ad altri artisti per chiedere alla National Portrait Gallery di Londra di tagliare i legami con il gigante petrolifero BP.

In risposta all’azione di protesta di Greenpeace, Shell ha dichiarato di rispettare il diritto degli individui e delle organizzazioni di protestare, ma ha contestato le potenziali violazioni della sicurezza e delle leggi da parte degli attivisti ambientali.

Un portavoce di Shell UK ha dichiarato: “La sicurezza in mare è la nostra priorità. Greenpeace è entrata senza autorizzazione in una zona di sicurezza limitata intorno alla piattaforma, che è stabilita dalla legge del Regno Unito per proteggere le persone e prevenire collisioni. Le loro azioni erano estremamente pericolose, comportavano sconfinamenti illegali e mettevano a rischio la loro vita e quella degli altri”.

Secondo quanto riferito, la Guardia Costiera e la Polizia del Regno Unito hanno assistito la Shell nella sua risposta al lavoro degli attivisti di Greenpeace.

Abele Carruezzo