Clipper Stad Amsterdam Bunkers 100% HVO con Baseblue per l’evento SAIL 2025

Clipper Stad Amsterdam bunkera il 100% HVO per SAIL 2025 con Baseblue, dimostrando che i carburanti puliti sono praticabili anche per eventi marittimi di alto profilo

Amsterdam. In un’epoca in cui l’industria marittima globale è sottoposta a forti pressioni per ridurre la propria impronta di carbonio, Clipper Stad Amsterdam mostra come anche le navi classiche possano evolversi, grazie a scelte di carburante innovative, come l’olio vegetale idrotrattato al 100% (HVO), e un costante impegno per l’energia pulita.

Il Clipper Stad Amsterdam, perseguendo la sostenibilità marittma, opera con olio vegetale idrotrattato (HVO) al 100% mentre partecipa al SAIL Amsterdam 2025.

L’iniziativa è resa possibile grazie a una collaborazione con il fornitore di bunker Baseblue, sottolineando che le soluzioni di carburante più pulite non sono solo ambizioni future, ma sono pienamente operative già oggi.

Di proprietà del Comune di Amsterdam e di Randstad, il Clipper Stad Amsterdam è già noto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione.

Essendo una nave storica che naviga con l’energia eolica ove possibile, ora integra la sua propulsione con un biodiesel rinnovabile di seconda generazione, segnando un’altra pietra miliare nelle operazioni marittime sostenibili.

“Ogni volta che il vento è insufficiente, naviga con carburante sostenibile, dove disponibile”, ha dichiarato Jacoba Bolderheij, direttore di Clipper Stad Amsterdam. “In tal modo, il Clipper dà un contributo modesto ma significativo a un settore marittimo più sostenibile”.

Sebbene le navi a vela come il Clipper rappresentino una piccola frazione dell’industria marittima, il loro contributo alla riduzione delle emissioni e alla consapevolezza del pubblico rimane significativo. La decisione del Clipper di funzionare con HVO per il SAIL-In il 20 agosto invia un forte segnale che anche le navi legacy possono evolversi per soddisfare i moderni standard ambientali.

“La sostenibilità è anche un obiettivo importante per il settore marittimo olandese”, ha aggiunto Bolderheij. “Dai porti alle compagnie di navigazione e tutto il resto, tutti stanno lavorando duramente per ridurre la propria impronta”.

L’olio vegetale idrotrattato (HVO) utilizzato da Clipper è un biocarburante di seconda generazione a base di oli vegetali derivati da rifiuti e grassi animali. A differenza dei biocarburanti di prima generazione, l’HVO offre emissioni di zolfo quasi nulle e una produzione di gas serra significativamente inferiore rispetto al diesel marino convenzionale. Si tratta di un carburante drop-in, il che significa che può essere utilizzato nei motori esistenti senza modifiche.

Baseblue, il fornitore di soluzioni per l’energia marina dietro il bunkeraggio sostenibile, sottolinea l’importanza di mostrare un cambiamento attuabile:

Promuovendo i suoi sforzi ambientali, il Clipper si collegherà all’alimentazione da terra sostenibile durante l’evento SAIL Amsterdam, riducendo al minimo le emissioni e il rumore durante l’attracco. Tutta l’elettricità utilizzata durante l’evento proviene dal parco eolico offshore Hollandse Kust Zuid, grazie al partner energetico dell’evento Vattenfall. Quando le Tall Ships arriveranno ad Amsterdam, molti passeranno davanti a questo parco eolico offshore, un passaggio simbolico e letterale verso un’energia più pulita per il settore marittimo olandese.

Il successo del bunkeraggio di 100% HVO per un evento di alto profilo e su larga scala come SAIL Amsterdam 2025 dimostra l’affidabilità dei combustibili marini rinnovabili anche sotto pressione operativa. Per l’industria globale del bunkeraggio, questa è una prova del concetto che la consegna sostenibile del carburante può soddisfare sia le aspettative in termini di prestazioni che di tempistiche.

L’uso del 100% HVO da parte del Clipper Stad Amsterdam in occasione di SAIL 2025, facilitato da Baseblue, è un’audace dimostrazione di ciò che è possibile quando la tradizione marittima incontra l’innovazione. Non è solo un passo avanti per la navigazione sostenibile, ma è un campanello d’allarme per l’intero settore: il futuro del bunkeraggio pulito è già qui.

Commissionato alla fine degli anni ’90 e varato nel 2000, il Clipper Stad Amsterdam è una nave alta completamente attrezzata costruita per replicare le leggendarie navi clipper della metà del 1800, navi rinomate per la loro velocità, eleganza e capacità a lungo raggio. Il suo design trae ispirazione diretta dal famoso Amsterdam, un clipper olandese del 1854.

Lunghezza: 76 metri; Vele: 31 totali; Velocità massima a vela: fino a 17 nodi; Capacità: 28 ospiti, 30 membri dell’equipaggio; Bandiera: Paesi Bassi.

Nonostante la sua estetica vintage, la Clipper è una nave completamente moderna al di sotto, dotata di navigazione avanzata, sistemi di sicurezza e retrofit orientati alla sostenibilità che le consentono di operare come nave scuola, nave charter e ambasciatrice della sostenibilità.

