NYK Line si unisce a STAX Engineering e Seabound per la cattura del carbonio

(Foto courtesy NYK)

Il Regno Unito sostiene la sperimentazione – prima in Europa – della cattura del carbonio con tubi immessi nei fumaioli delle navi ormeggiate

Southampton Port. NYK Line, una delle compagnie di navigazione più grandi e diversificate al mondo, ha integrato la pianificazione degli scenari di rischio climatico nella sua strategia aziendale e punta a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050.

L’industria marittima globale deve far fronte a una crescente pressione normativa, dagli obiettivi dell’IMO all’inclusione nell’EU ETS e ai mandati nazionali, progetti – come questo briatnnico – stanno rapidamente passando dalle fasi pilota alla fattibilità commerciale.

NYK Line ha unito le forze con STAX Engineering e Seabound in prove avanzate di cattura del carbonio in mare. La collaborazione rappresenta un importante passo avanti verso il controllo delle emissioni a bordo, catturando il 98% delle emissioni di CO₂ e riducendo al contempo gli inquinanti nocivi.

Giganteschi tubi inseriti nei fumaioli delle navi per contenere le emissioni si vedranno per la prima volta in Europa, a seguito dei finanziamenti del Governo britannico per portare il kit di cattura del carbonio della californiana STAX Engineering nei porti britannici.

STAX Engineering offre la cattura e il controllo delle emissioni che rendono gli strumenti critici del settore ecologici nei settori marittimo e dei data center. Stax Engineering offre soluzioni di cattura e controllo delle emissioni su chiatta, a terra e mobili come servizio per gli operatori di terminal e le flotte.

La tecnologia STAX, approvata dal California Air Resources Board (CARB), si rivolge a tutti i principali tipi di navi, comprese le navi portacontainer, le ro-ro, le Pure Car and Truck Carrier (PCTC) e, presto, le petroliere, rimuovendo il 99% del particolato diesel e il 95% dell’ossido di azoto.

STAX Engineering sta collaborando con Seabound, azienda britannica specializzata nella cattura del carbonio, Associated British Ports (ABP) e Lomar Shipping, per affrontare il problema delle emissioni delle navi ormeggiate.

La soluzione, secondo STAX, fornisce un’alternativa pratica ed economica alle installazioni di alimentazione da terra, che richiedono un capitale iniziale significativo, non sono praticabili per tutti i tipi di navi e rimangono in gran parte non costruite, con i principali porti europei che hanno installato o messo in servizio solo il 20% di quanto richiesto dalle normative dell’UE.

“Questo progetto convalida ciò che sappiamo da anni: i porti hanno bisogno di soluzioni per le emissioni che funzionino oggi senza le interruzioni dell’infrastruttura causate da soluzioni come l’alimentazione da terra”, ha dichiarato Mike Walker, CEO di STAX Engineering.

STAX e Seabound offrono una soluzione completamente integrata per le emissioni, presentata per la prima volta al porto di Long Beach ad aprile scorso, che è immediata, senza richiedere retrofit o costose revisioni.

La chiatta mobile di STAX afferma di catturare fino al 99% del particolato e il 95% degli ossidi di azoto (NOx), mentre l’unità-isola di Seabound immagazzina fino al 95% dell’anidride carbonica e il 90% delle emissioni di zolfo. Il sistema debutterà nel porto di Southampton di ABP con le navi della Lomar Shipping, con sede nel Regno Unito.

Abele Carruezzo