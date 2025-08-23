L’UE avvia 14 progetti di monitoraggio costiero

Quattordici progetti sono stati avviati in tutta l’UE per monitorare, valutare e prevedere i rischi costieri, tra gli altri servizi costieri

Bruxelles. La collaborazione con gli altri Stati membri dell’UE è al centro dei progetti, che sosterranno la politica e la governance marina negli Stati contributori.

L’obiettivo dell’Unione Europea è di essere neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.Si tratta di un obiettivo chiave del Green Deal europeo e in linea con l’impegno dell’UE all’azione globale per il clima nell’ambito dell’Accordo di Parigi. Il piano d’azione europeo Green Deal intende promuovere un uso più efficiente delle risorse, ridurre l’inquinamento e ripristinare la biodiversità.

Attraverso il programma Copernicus, l’Unione Europea sostiene molte politiche e iniziative a beneficio dell’ambiente, dell’economia globale e dei cittadini. Il Servizio marino Copernicus fa anche parte di un’infrastruttura più ampia che sostiene gli impegni internazionali per un oceano più sostenibile.

Ispirato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), in particolare all’SDG 14:Vita sott’acqua, la Commissione europea ha attuato una serie di programmi e direttive per sostenere gli oceani e fornire benefici socio-economici ai cittadini.

La politica marittima integrata (IMP) riguarda la pianificazione dello spazio marittimo, i dati e le conoscenze sull’ambiente marino e il contributo marittimo alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Blue Growth).

L’UE possiede la più grande Zona Economica Esclusiva (ZEE) del mondo ed è quindi pienamente impegnata a migliorare la governance degli oceani in modo collaborativo, sostenibile e più efficiente su scala locale e globale. Con la leadership politica e le conoscenze scientifiche, la cooperazione internazionale e gli strumenti di finanziamento per una governance internazionale degli oceani più sostenibile ed efficace, l’UE segue gli stessi principi in patria e all’estero per “gestire insieme gli oceani e le loro risorse in modo che siano sani e produttivi, a beneficio delle generazioni attuali e future”.

Per raggiungere un buono stato ambientale di tutte le acque marine all’interno dei suoi confini, l’UE ha istituito la direttiva quadro sulla strategia marina (MSFD), all’interno della quale sono previste iniziative separate per migliorare lo stato qualitativo e quantitativo di tutti i corpi idrici, salvaguardare la salute pubblica e la pulizia delle acque di balneazione e arrestare la perdita di biodiversità.

Abele Carruezzo