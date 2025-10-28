Vladana Vujosevic (ONTM): lo sviluppo e la sostenibilità non sono due strade parallele, ma un percorso unico, che si costruisce insieme

Brindisi-In qualità di Ambassador dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM), ho partecipato alla conferenza di presentazione del nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), Francesco Mastro.

È stata una giornata di grande importanza, non solo per il sistema portuale, ma per tutto ciò che ruota attorno al mare come risorsa strategica del Paese.

Perché il mare non è un settore: è un sistema vivo, un equilibrio tra economia, ambiente, innovazione e comunità.

La missione dell’ONTM è proprio questa: favorire una visione integrata tra la governance portuale e la tutela del mare.

Essere qui oggi significa riconoscere che lo sviluppo e la sostenibilità non sono due strade parallele, ma un percorso unico, che si costruisce insieme.

Attraverso il nostro lavoro di mappatura dei porti, ascolto dei territori e collaborazione con istituzioni e operatori, ONTM continuerà a portare valore nei luoghi dove il mare incontra la terra: le banchine, le comunità portuali, le aree costiere che vivono ogni giorno le sfide della transizione ecologica.

E la Puglia, in questo contesto, ha un ruolo cruciale.

È una regione che custodisce la cultura del mare, ma anche la capacità di trasformarla in prospettiva economica e civile.

Dai porti di Bari e Brindisi a quelli di Monopoli, Barletta e Manfredonia, il mare pugliese è un laboratorio di equilibrio tra storia e futuro, tra infrastruttura e paesaggio, tra competitività e tutela ambientale.

Un sincero augurio di buon lavoro al Presidente Francesco Mastro.

Che la sua guida possa continuare a rafforzare questa rotta comune, dove il mare non divide ma unisce istituzioni, operatori e cittadini nella stessa responsabilità condivisa.

Vladana Vujosevic, Ambassador dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM)