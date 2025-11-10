L’appello di Belem per il clima esorta i paesi a rispondere con urgenza alla crisi globale

Belèm. La Conferenza delle Parti (COP) è il più grande evento globale per le discussioni e i negoziati sui cambiamenti climatici.

Nel 2025, il Brasile ospita la 30ª Conferenza delle Parti (COP30), in programma a Belém, nel Parà, da oggi 10 fino al 21 novembre.

La città scelta, nel cuore dell’Amazzonia, fornirà al mondo un’occasione unica per discutere di soluzioni climatiche, rafforzare il multilateralismo e promuovere il consenso sugli obiettivi globali per ridurre le emissioni di gas serra.

L’Italia sta agendo, nel solco dell’accordo di Parigi, sostenendo soluzioni intersettoriali e costruendo partenariati resilienti, con l’obiettivo di fornire un contributo alla gestione dei rischi sempre maggiori connessi ai cambiamenti climatici.

Attualmente, ci sono 198 Parti (197 Paesi più l’Unione Europea) facenti parte della Convenzione.

Per l’apertura della Convenzione, stamane, il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha lanciato un appello per un’azione urgente rivolta a tutti i paesi, volta a dare un rinnovato slancio alla lotta globale contro il cambiamento climatico.

L’invito riguarda proposte concrete per ripristinare la fiducia reciproca e lo spirito di mobilitazione collettiva per il bene comune, sottolineando il multilateralismo come unica strada per affrontare una sfida globale.

Il documento sottolinea l’urgenza nell’affrontare le lacune fondamentali nell’azione per il clima. I paesi che non l’hanno ancora fatto sono invitati a presentare i loro contributi determinati a livello nazionale (NDC) con un’ambizione coerente con la limitazione dell’aumento della temperatura media globale a 1,5°C.

“Rafforza, inoltre – si legge nel documento/invito della presidente Lula da Silva – l’importanza di garantire che i paesi in via di sviluppo dispongano di mezzi adeguati per l’attuazione, compresi i finanziamenti, il trasferimento di tecnologia e lo sviluppo di capacità”.

Inoltre, il testo sottolinea che l’adattamento, incentrato sulla costruzione della resilienza tra le popolazioni, gli ecosistemi e le economie, deve essere posto al centro delle politiche climatiche, con un aumento significativo dei finanziamenti dedicati alla riduzione delle vulnerabilità.

Proposte di azioni concrete: – l’aumento dei finanziamenti per i paesi in via di sviluppo; – ‘istituzione di meccanismi di conversione del debito per consentire a questi paesi di attuare le loro politiche senza aumentare l’indebitamento; – stilare un calendario per la progressiva eliminazione graduale dei combustibili fossili; – la creazione di un Consiglio per i cambiamenti climatici; – l’espansione dei canali di finanziamento dedicati alla conservazione delle foreste, come il Tropical Forests Forever Fund; – la prevenzione di misure commerciali unilaterali giustificate da motivi ambientali; – e il rafforzamento della cooperazione sui mercati del carbonio.

Gli ultimi dati scientifici dipingono un quadro allarmante: il pianeta si sta riscaldando più velocemente del previsto, gli oceani e le foreste stanno raggiungendo punti di non ritorno irreversibili e gli sforzi internazionali per arginare la crisi climatica sono compromessi da tensioni politiche e di bilancio.

Lo sostiene uno studio pubblicato quest’anno drileva che la temperatura media globale sta aumentando di 0,27 °C ogni decennio, quasi il 50% più velocemente rispetto alla fine del XX secolo. La soglia di riscaldamento di 1,5 °C rispetto all’era preindustriale potrebbe essere superata già nel 2030. Allo stesso tempo, il livello del mare sta aumentando a un ritmo doppio rispetto al secolo scorso, a un ritmo di 4,5 millimetri all’anno. Queste tendenze collocano il pianeta su una traiettoria di grandi sconvolgimenti climatici.

La comunità scientifica è preoccupata per il declino della ricerca sul clima negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha proposto un taglio del 50% al budget della NASA per le Scienze della Terra per il 2026 e una riduzione del 25% dei finanziamenti per la NOAA, eliminando al contempo il suo dipartimento di ricerca sul clima.

Altri Paesi come la Cina, Giappone, Regno Unito e Unione Europea hanno annunciato budget record per la ricerca ambientale.

L’UE ha aperto un sistema di dati meteorologici in tempo reale accessibile al pubblico, a simboleggiare un impegno alla trasparenza e alla cooperazione di fronte a una crisi che si aggrava di giorno in giorno.

Al fine di ricollegare il regime climatico alla vita delle persone, i paesi sono chiamati a rimediare alle ingiustizie e a costruire un futuro prospero e sostenibile allineando l’azione per il clima con l’eliminazione della povertà e della fame, la lotta contro le disuguaglianze e l’eliminazione del razzismo ambientale.

Abele Carruezzo

(I leader posano per una foto durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP 30. Foto di Hermes Caruzo/COP30)