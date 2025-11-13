Sulla base di una pianificazione e di politiche solide, il Brasile può rafforzare il suo ruolo di leader globale nel settore dell’energia

Il rapporto dell’AIE riconosce l’approccio globale del Brasile alla politica energetica e offre 30 raccomandazioni per sostenere il Brasile nel raggiungimento dei suoi obiettivi energetici

Belém. Secondo un nuovo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), il Brasile ha un’opportunità unica per consolidare i suoi punti di forza energetici e far progredire ulteriormente la sua posizione nel sistema energetico globale, anche se un attento bilanciamento di una serie di priorità politiche rimarrà essenziale.

Brasile 2025, in uscita oggi, presenta una revisione completa delle politiche energetiche del paese in diversi settori. Fornisce inoltre raccomandazioni su come il Brasile può raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi in materia di energia e clima, compreso l’obiettivo generale di realizzare una transizione energetica pulita, giusta e incentrata sulle persone, mantenendo al contempo la sicurezza energetica e sostenendo lo sviluppo economico sostenibile.

Il Segretario per la Transizione e la Pianificazione Energetica del Brasile, Gustavo Cerqueira Ataíde, e il Capo della Divisione Energie Rinnovabili dell’AIE, Paolo Frankl, lanciano oggi a Belém il rapporto, la prima revisione di questo tipo che l’AIE ha condotto per il Brasile, a margine della conferenza COP30 sui cambiamenti climatici.

Lo studio, che l’AIE ha preparato su richiesta del governo del Brasile, esemplifica l’approfondimento della cooperazione tra l’AIE e il paese più popoloso e la più grande economia dell’America Latina. All’inizio di quest’anno, il Brasile – che è entrato a far parte della famiglia AIE come paese dell’associazione nel 2017 – ha formalmente richiesto di aderire all’AIE come membro a pieno titolo, citando anni di stretta collaborazione e il forte valore che l’AIE fornisce ai suoi paesi membri nella navigazione in un complesso panorama energetico globale.

“Il Brasile è stato a lungo un leader sulla scena energetica globale. Oltre ad essere uno dei principali produttori di petrolio e gas naturale, è un vero e proprio campione di energia a basse emissioni di carbonio. L’esperienza del Brasile offre spunti e lezioni su come sfruttare le risorse locali verso percorsi energetici sicuri e sostenibili. Questo rapporto fornisce raccomandazioni concrete per sostenere il Paese nella costruzione dei suoi risultati e nell’avanzamento dei suoi obiettivi energetici nazionali negli anni a venire”, ha dichiarato il direttore esecutivo dell’AIE Fatih Birol.

Il Ministro Silveira: “Lo studio dell’AIE sottolinea in modo inequivocabile la leadership del Brasile nella transizione energetica globale, sostenuta da politiche pubbliche che garantiscono chiarezza, stabilità e una visione strategica di lungo periodo in grado di attrarre investimenti e guidare la trasformazione. Stiamo facendo progressi costanti nei biocarburanti, nelle energie rinnovabili e nel rafforzamento ed espansione del nostro sistema di trasmissione, nonché nel promuovere una transizione energetica giusta che riduca la povertà e migliori la qualità della vita di tutti i brasiliani. Siamo orgogliosi della valutazione dell’Agenzia, apprezziamo il suo rigore tecnico e riaffermiamo il nostro impegno ad approfondire questa partnership per sbloccare nuove frontiere di innovazione, sviluppo e leadership internazionale per il Brasile”.

La preparazione del rapporto ha comportato una visita tecnica dell’AIE e di esperti dei paesi membri dell’AIE, effettuata in stretta collaborazione con il Ministero delle Miniere e dell’Energia del Brasile e con un’ampia partecipazione di rappresentanti governativi, dell’industria, del mondo accademico e della società civile. Le sue raccomandazioni riflettono le migliori pratiche di tutto il mondo.

Secondo il rapporto, il Brasile si è posizionato come leader nella transizione energetica globale attraverso le sue politiche e obiettivi energetici, che includono il raggiungimento di emissioni nette zero entro il 2050. Questi obiettivi sono supportati da quadri di pianificazione a lungo termine.

Anche il Brasile ha dato priorità a mettere le persone al centro della sua transizione energetica, avendo già compiuto passi significativi nel migliorare l’accesso all’energia e l’accessibilità economica, in particolare attraverso il programma “Luce per tutti” (Programa Luz para Todos) e sovvenzioni mirate.

Inoltre, il Brasile è già dotato di un sistema energetico prevalentemente basato sulle rinnovabili, con il 90% dell’elettricità proveniente da fonti a basse emissioni nel 2024. È anche un leader mondiale nella produzione di biocarburanti, il che potrebbe aprire nuove opportunità significative.

Il rapporto rileva che il Paese è ben posizionato per aumentare la produzione di idrogeno a basse emissioni e per far progredire lo sviluppo di biocarburanti di prossima generazione.

Il raggiungimento degli obiettivi del Brasile per una transizione energetica di successo richiederà un forte aumento degli investimenti in progetti e infrastrutture sostenibili, in grado di fornire la flessibilità necessaria per una transizione sicura e sostenibile. Con la rapida espansione delle energie rinnovabili variabili in Brasile, investire nella flessibilità del sistema, attraverso l’energia idroelettrica, lo stoccaggio, la gestione della domanda e la modernizzazione della rete, sarà essenziale per garantire affidabilità, efficienza e resilienza.

Il governo brasiliano sta prendendo in considerazione il rapporto Brasile 2025 nell’ambito dei lavori in corso sul suo piano di transizione energetica (PLANTE). L’AIE e il Ministero delle Miniere e dell’Energia stanno inoltre preparando una tabella di marcia per i dati e le statistiche, che fornirà elementi per l’ulteriore rafforzamento dei solidi sistemi di dati energetici del Brasile.

L’AIE e il Brasile continueranno ad approfondire la loro cooperazione, sulla base di un programma di lavoro congiunto concordato nell’ultima riunione ministeriale dell’AIE, che comprende la continua facilitazione dello scambio internazionale di migliori pratiche e di contributi tecnici all’elaborazione delle politiche in corso.

Il report 2025 è disponibile sul sito web AIE