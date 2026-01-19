Genova diventa il centro dell’azione per l’oceano: The Ocean Race porta in Italia una settimana di eventi ispiratori dal 26 al 30 gennaio

©Jean-Louis Carli / The Ocean Race Europe 2025

Dalla potenza cinematografica della narrazione di Sir David Attenborough ai confronti diretti tra giovani leader dell’oceano e decisori globali al The Ocean Race Summit e al primo Generation Ocean Symposium, The Ocean Race trasforma Genova in un centro nevralgico di azione per l’oceano nella settimana dal 26 al 30 gennaio. In programma tre grandi attività dedicate all’Ocean Health, pensate per informare, ispirare e mobilitare la prossima generazione.

Tutti e tre gli eventi fanno parte del programma Racing for the Ocean di The Ocean Race, l’impegno a lungo termine della regata per proteggere e ripristinare la salute degli oceani unendo lo sport d’élite con la scienza, l’educazione e l’advocacy.

Un inizio potente: “Ocean” con David Attenborough

La settimana si apre lunedì 26 gennaio alle 18:00 con una proiezione speciale di Ocean, l’acclamato film narrato da Sir David Attenborough, presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, in collaborazione con l’Acquario stesso e We Play Green. Il documentario porta il pubblico sotto la superficie per rivelare sia la straordinaria bellezza degli ecosistemi marini sia le minacce urgenti che devono affrontare, dall’inquinamento al cambiamento climatico, mostrando come, con un piccolo aiuto, l’oceano possa rigenerarsi e prosperare.

La proiezione pone le basi emotive e scientifiche per la settimana, invitando gli spettatori a riflettere sul rapporto dell’umanità con il mare e sul perché sia necessaria un’azione urgente ora.

The Ocean Race Summit Genova: Nudging the New Ocean Society

Mercoledì 28 gennaio, l’attenzione si sposta sul futuro con The Ocean Race Summit Genova: Nudging the New Ocean Society, in programma dalle 11:00 alle 14:00 presso l’iconico Palazzo Ducale, nel cuore della città.

Presentato dall’attrice di Avatar e attivista ambientale Bailey Bass, il Summit riunisce giovani difensori dell’oceano ed esperti leader globali, tra cui velisti, scienziati, imprenditori e decisori politici, per un nuovo tipo di dialogo. Invece dei tradizionali discorsi, l’evento è concepito come uno scambio partecipativo e bidirezionale, dove generazioni e discipline si incontrano sullo stesso piano.

Tra i partecipanti figura la keynote speaker Mariasole Bianco, scienziata marina, divulgatrice e Presidente di Worldrise, che aprirà i lavori con una visione per un oceano più sano e sostenibile. I panel di discussione vedranno la partecipazione di Francesca Santoro, Senior Programme Officer presso la COI-UNESCO; Elisabetta Balzi, Active Senior presso la DG Ricerca e Innovazione della Commissione Europea; Manon Peyre, campionessa mondiale juniores 49erFX e velista di The Ocean Race; e Adélaïde Charlier, attivista belga per il clima.

Attraverso due sessioni speculari, le voci dei giovani locali e internazionali dialogheranno con leader affermati per esplorare come la collaborazione, l’innovazione e le nuove idee possano contribuire a creare un oceano più sano e un’economia oceanica più sostenibile. L’obiettivo non è solo condividere idee, ma generare percorsi pratici affinché i giovani possano contribuire a plasmare politiche e azioni reali per l’oceano.

Dare potere alla prossima generazione: il primo Generation Ocean Symposium

La settimana si conclude giovedì 29 gennaio con un importante traguardo per il lavoro di coinvolgimento giovanile di The Ocean Race: il primo Generation Ocean Symposium, ospitato presso la Deledda International School.

Organizzato in collaborazione con la serie Beyond COP21 Symposium di Target4Green e con la scuola stessa, l’evento di un’intera giornata immergerà studenti ed educatori in temi come l’alfabetizzazione oceanica (ocean literacy), l’azione per il clima e la leadership giovanile. Attraverso workshop interattivi, apprendimento basato sulle discipline STEAM, “futures thinking” e attività pratiche, i partecipanti esploreranno come l’apprendimento in classe si connetta direttamente alle sfide ambientali più urgenti del pianeta.

Il simposio riflette lo spirito di Racing for the Ocean, dando ai giovani il potere non solo di imparare a conoscere l’oceano, ma di diventarne custodi attivi per il futuro. Segna inoltre il lancio di quella che The Ocean Race spera diventerà una crescente serie internazionale di eventi Generation Ocean.

Con Genova come palcoscenico alla fine del mese, The Ocean Race dimostra che proteggere l’oceano non significa solo navigare attraverso l’oceano, ma regatare per l’oceano. Gli eventi della settimana uniscono cinema, dialogo, arte ed educazione per garantire che le voci che plasmano il futuro del nostro oceano siano informate, ispirate e pronte a guidare il cambiamento.