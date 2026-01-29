Adriatico meridionale, passo fondamentale per il progetto “ReMaRe”: oltre 80 stakeholder in un processo partecipativo ambizioso per rigenerarlo

MARE E COMUNITÀ: OLTRE 80 STAKEHOLDER A CONFRONTO PER IL PROGETTO ReMaRe SULLA RIGENERAZIONE DEL PAESAGGIO MARINO E COSTIERO IN ADRIATICO MERIDIONALE

“IL FUTURO DELLA COSTA PUGLIESE SI SCRIVE INSIEME”

Si è appena concluso tra le province di Brindisi e Lecce un percorso partecipativo promosso da WWF Italia nell’ambito del programma internazionale Endangered Landscape and Seascape Programme (ELSP)

Scelto dalla comunità anche il nome del progetto: ReMaRe (Recupero Marino e costiero per comunità Resilienti)

Non si può proteggere il mare senza ascoltare chi lo vive e lo respira ogni giorno. Con questa convinzione si è conclusa un’intensa quattro giorni di lavori, dal 19 al 22 gennaio, tra le province di Brindisi e Lecce, segnando un passo fondamentale per il progetto “ReMaRe – Recupero Marino e costiero per comunità Resilienti”.

Il percorso, coordinato dal WWF Italia nell’ambito del programma internazionale ELSP e finanziato dalla Fondazione Arcadia, ha coinvolto oltre 80 stakeholder in un processo partecipativo ambizioso. L’obiettivo è unire sostenibilità ambientale, sociale ed economica per rigenerare ecosistemi fragili come le praterie di Posidonia oceanica, il coralligeno e le dune costiere.

Il cuore dell’iniziativa è un approccio “dal basso”: pescatori, operatori turistici, istituzioni e associazioni sono stati chiamati non solo a individuare le criticità del territorio, ma a diventarne parte attiva nella soluzione.

Dagli incontri, organizzati con il prezioso supporto dei partner locali del progetto (Area Marina Protetta di Torre Guaceto, Parco delle Dune Costiere, Comune di Lecce, Comune di Vernole e Oasi WWF le Cesine), che hanno toccato le relative località, sono emerse necessità chiare e trasversali.

Tra le priorità individuate figurano il rafforzamento della legalità contro le attività illecite, la creazione di tavoli di co-gestione tra i diversi attori e la necessità di infrastrutture adeguate alle comunità di pesca artigianale, così come di dispositivi volti alla tutela dell’ambiente come telecamere, campi boe per proteggere la Posidonia, passerelle e steccati per proteggere le dune. Particolare attenzione è stata posta al trovare una soluzione per una gestione integrata ed efficiente della Posidonia spiaggiata e al modo in cui viene percepita dalla popolazione: formazione e sensibilizzazione di istituzioni, operatori, turisti e cittadini sull’importanza della biodiversità marina e sui corretti comportamenti sono emerse come necessità urgenti e trasversali in tutto il territorio.

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), istruite dal WWF in collaborazione con la Provincia di Brindisi e il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, sono state coinvolte anche nella presentazione e introduzione all’uso dell’App SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), uno strumento digitale pensato per la segnalazione di attività illecite in mare, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla sicurezza, promosso sul territorio grazie al progetto H2020 Permagov dedito a migliorare la performance della governance marine in Europa. L’obiettivo è potenziare la capacità di rilevare e riportare irregolarità o comportamenti dannosi per l’ambiente marino nelle AMP e nelle Zone Speciali di Conservazione attraverso la tecnologia mobile. L’elevata partecipazione GEV conferma l’importanza del presidio territoriale e del ruolo attivo della cittadinanza nella tutela dell’ambiente.

Il primo gesto di partecipazione attiva e di coinvolgimento dal basso è stato lasciare la scelta del nome alle comunità partecipanti, che hanno proposto e votato il nome che meglio rappresentava il loro sentire. Sono le comunità locali che hanno, quindi, scelto il nome ReMaRe (Recupero Marino e costiero per comunità Resilienti) che da adesso in avanti sarà l’identificativo di questo progetto.

Il progetto “ReMaRe” è parte del programma internazionale Endangered Landscapes & Seascapes Programme (ELSP), finanziato dalla Fondazione Arcadia e coordinato da WWF Italia e WWF Mediterraneo. L’iniziativa opera lungo la costa meridionale adriatica pugliese, su un’area di circa 52.000 ettari, con l’obiettivo di ripristinare e tutelare habitat marini e costieri prioritari e rafforzare una rete ecologicamente connessa ed efficacemente gestita di aree tutelate. Il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 per la biodiversità e all’attuazione della Nature Restoration Law, promuovendo una gestione partecipata che coinvolga istituzioni, comunità locali e mondo scientifico per garantire benefici ambientali, climatici e socio-economici duraturi.