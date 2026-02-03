Dal mare allo spazio: cambiare le sorti dell’inquinamento da microplastiche

(Immagine courtesy A&M University)

Il problema delle microplastiche allo studio dei ricercatori della Texas A&M University a Galveston, utilizzando la tecnologia satellitare

Galveston. Il dottor Karl Kaiser, professore di Scienze Ambientali marine e costiere presso il College of Marine Sciences and Maritime Studies della Texas A&M University di Galveston, sta esplorando un’idea innovativa: per combattere l’inquinamento è possibile utilizzare i satelliti per individuare microplastiche nell’oceano.

Principio.

In sostanza, il ricercatore Kaiser ha studiato che le minuscole particelle di plastica cambiano il modo in cui la luce si riflette sull’acqua e come questo cambia il colore osservato dallo spazio.

La connessione tra la luce riflessa sull’acqua dalle microplastiche e il colore visto dai satelliti può offrire agli scienziati un nuovo strumento per tracciare l’inquinamento da microplastiche in tutto il mondo senza mai uscire dall’orbita.

Le microplastiche.

Sono piccoli pezzi di detriti che si staccano da pezzi più grandi di plastica manufatta a causa di sostanze chimiche o di alterazioni naturali. La dimensione minuscola delle microplastiche significa anche che possono accumularsi nei tessuti degli organismi viventi, essere facilmente ingerite e distribuite su vaste distanze tramite le correnti d’acqua.

Le dimensioni delle microplastiche – diversamente da quelle più grandi – rasentano quelle dei batteri e dei globuli rossi e per questo sono difficili da filtrare e misurare soprattutto in ambiente dinamico come quello dell’oceano.

Baia di Galveston.

E’ una baia che ospita la più grande concentrazione di microplastiche negli Stati Uniti – visibile anche nell’acqua – e per questo è stata scelta come area-laboratorio per le ricerche del Dottor Kaiser.

Laboratorio e sperimentazioni.

Kaiser esamina come il maggiore numero di sedimenti nelle acque superficiali si corrisponda a una maggiore concentrazione di microplastiche.

Il sedimento sospeso determina quale luce viene riflessa dall’acqua superficiale, che viene misurata tramite spettroscopia.

La spettroscopia misura quantitativamente come la materia interagisce con la luce; identificando quali specifiche lunghezze d’onda vengono assorbite o riflesse, gli scienziati possono determinare la composizione dei sedimenti sospesi in acqua su larga scala.

Così,dotando i satelliti di di sensori ottici per immagini si potrà determinare composizione e tracciamento dei flussi di microplastiche.

“Le proprietà ottiche dell’acqua superficiale – spiega Kaiser – sono modellate da ciò che c’è nell’acqua. Questo determina quanta luce, fornita dalla luce solare, viene riflessa: ed è proprio questo che misurano le immagini satellitari dimostrando che la luce riflessa è fondamentalmente indicativa degli ingredienti presenti nell’acqua”.

L’algoritmo.

Il compito di abbinare le lunghezze d’onda mancanti della luce a quelle presenti nell’acqua superficiale sarà svolto da un algoritmo accuratamente addestrato dallo stesso Dr. Kaiser.

“L’algoritmo che collegherà i dati remoti di riflessione del colore dell’oceano a ciò che si trova nell’acqua – o a un ingrediente specifico nell’acqua – deve prima essere calibrato”, ha detto. “Devi misurare la luce in entrata e in uscita, e devi misurare la concentrazione di sedimenti nell’acqua in quel momento. Questa è la connessione principale”.

Il dottor Kaiser è fiducioso che esista una relazione tra sedimenti sospesi e microplastiche. Dove altri sedimenti vengono trasportati dalle correnti oceaniche, anche le microplastiche dovrebbero essere tracciate. Una volta che questa relazione sarà rigorosamente testata, sarà possibile determinare la concentrazione di microplastiche tramite correlazione indiretta con le proprietà dell’acqua superficiale osservate nelle immagini satellitari, tutte calcolate dall’algoritmo addestrato di Kaiser.

La capacità di misurare microplastiche tramite immagini satellitari sbloccherebbe istantaneamente dati preziosi archiviati in registri fotografici satellitari, inclusa la migrazione delle microplastiche in centinaia di foto scattate in 10 anni.

Se la sperimentazione avrà successo, il dottor Kaiser e i suoi partner di ricerca prevedono di presentare i dati sull’inquinamento trovati tramite immagini satellitari alle Agenzie statali e federali per attirare maggiore attenzione sulla diffusione delle microplastiche e rafforzare la legislazione che aiuta a risolvere il problema.

La Texas A&M University a Galveston (TAMUG) è un campus orientato all’oceano della Texas A&M University che offre sia lauree triennali che magistrali. Gli studenti iscritti alla Texas A&M University di Galveston, condividono i benefici del campus della Texas A&M University (TAMU) nella città di College Station. TAMUG si trova su Pelican Island, offrendo vantaggi per i suoi corsi di laurea focalizzati sul settore marittimo.

Abele Carruezzo, da Texas A&M University di Galveston

(Dr. Karl Kaiser, professore di Scienze Ambientali marine e costiere; foto courtesy Texas A&M University di Galveston)