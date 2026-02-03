Il Ministro Pichetto al World Energy Outlook 2025: Italia si distingue per impegni assunti e rafforzamento del ruolo strategico

Incontro a Roma con il direttore esecutivo di IEA, Fatih Birol, punto sui risultati ottenuti in questi anni e le criticità da affrontare

Roma– Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha partecipato a Roma all’Evento di presentazione del World Energy Outlook 2025, organizzato da Enel in collaborazione con l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) e il patrocinio del MASE.

Nell’occasione, il Ministro ha incontrato il direttore esecutivo della IEA, Fatih Birol, al quale ha rappresentato i risultati ottenuti in questi anni per l’ampliamento e la diversificazione del mix energetico italiano.

Pichetto ha evidenziato al direttore Birol la principale criticità residua del settore energetico italiano, vale a dire i prezzi ancora elevati dovuti almeno in parte anche ad effetti di alcune delle politiche adottate a livello europeo, come l’ETS, per favorire la riduzione delle emissioni di CO2.

Il presidente Birol si è congratulato per i risultati ottenuti negli ultimi anni dall’Italia in ambito energetico, dal riavvio di un programma nucleare al grande sviluppo del fotovoltaico, ed ha messo in evidenza la grande importanza della stabilità del Paese, specie all’interno del difficile contesto geopolitico attuale.

Birol si è augurato che l’Italia possa proseguire in questo percorso, anche per conferire maggiore stabilità all’intera Europa.

Nel corso dell’intervento al WEO 2025, Pichetto Fratin ha sottolineato la “fase di rapida trasformazione” del settore, che “porta con sé importanti criticità da risolvere, in un contesto segnato da forti modificazioni nei mercati e nelle politiche energetiche, aggravate da tensioni geopolitiche”.

“L’Italia – ha aggiunto il Ministro – si distingue per gli impegni assunti in materia di sicurezza energetica e per gli sforzi compiuti nel rafforzare il proprio ruolo strategico come hub energetico del Mediterraneo, attraverso progetti infrastrutturali strategici come ELMED, l’interconnessione elettrica basata su rinnovabili tra Italia e Tunisia, contribuendo così attivamente alla stabilità e all’integrazione dei mercati regionali”.

“La sicurezza energetica – ha ricordato il Ministro italiano dell’Ambiente e dell’Energia – si è evoluta in un concetto complesso, che comprende sia la disponibilità dei combustibili sia la resilienza delle catene di fornitura e la competitività tecnologica”. Pichetto ha citato in proposito le catene di approvvigionamento complesse per i minerali critici, i componenti specializzati e le capacità manifatturiere altamente qualificate.

Nel contesto in cui “nessun Paese può garantire da solo l’intera catena di valore, le partnership internazionali sono essenziali per gestire i rischi globali e cogliere le opportunità”, ha spiegato Pichetto, rimarcando l’impegno italiano per rafforzare la propria sicurezza con la diversificazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, ricorrendo a tutte le fonti utili”.

Pichetto ha sottolineato che “in questo contesto trasformativo, l’Intelligenza Artificiale emerge come fattore chiave, accelerando la domanda di elettricità”, così come il ruolo fondamentale delle imprese private nel settore energetico, “ambasciatrici dell’eccellenza italiana nel mondo” che svolgeranno “un ruolo cruciale nel promuovere un sistema energetico sostenibile ed efficiente nel lungo periodo”.