MSC CROCIERE COLLABORA CON L’ORGANIZZAZIONE DI CONSERVAZIONE MARINA ORCA DURANTE LA STAGIONE INAUGURALE IN ALASKA

-MSC Poesia ospiterà per la prima volta a bordo un Marine Mammal Observer (MMO) di ORCA a supporto della ricerca scientifica, della formazione dell’equipaggio e dell’educazione degli ospiti

-La partnership è stata presentata al Pacific Northwest Symposium di CLIA ad Anchorage, in Alaska, per incoraggiare i partner del settore a dare priorità alla tutela ambientale e a iniziative analoghe

-Il programma di ricerca comportamentale e di formazione dell’equipaggio segnala l’impegno dell’industria crocieristica verso una conservazione marina basata sulla scienza

Ginevra – MSC Crociere ha annunciato una partnership storica con l’organizzazione per la conservazione marina ORCA, che prevede, per la prima volta, l’imbarco su una nave da crociera di un Marine Mammal Observer (MMO) dedicato e appositamente formato dall’organizzazione. L’iniziativa sarà avviata in occasione della stagione inaugurale di MSC Crociere in Alaska, prevista per l’estate 2026.

Questa collaborazione rafforza l’impegno di MSC Crociere nel tradurre la responsabilità ambientale in azioni concrete, accompagnando l’espansione delle proprie operazioni e contribuendo in modo significativo all’evoluzione degli standard dell’intero settore.

Nell’ambito della partnership, l’osservatore di ORCA sarà a bordo di MSC Poesia per un mese durante il picco della stagione delle balene, dalla fine di luglio alla fine di agosto 2026, uno dei periodi di maggiore presenza di cetacei nelle acque dell’Alaska. Durante questo periodo, studierà il comportamento delle balene e raccoglierà dati, in particolare sulle loro reazioni alla presenza delle navi da crociera.

Le informazioni raccolte saranno condivise con la comunità scientifica e utilizzate per aggiornare i programmi di formazione sull’evitamento delle balene che ORCA fornisce agli equipaggi di coperta di numerose compagnie di crociera e di navigazione commerciale, inclusa MSC Crociere.

Grazie all’esperienza di ORCA nell’osservazione delle balene in modo etico e responsabile, l’organizzazione offrirà supporto e consulenza sulle esperienze in Alaska, inclusa la revisione delle attuali escursioni di whale watching.

ORCA collaborerà all’individuazione degli operatori che adottano le migliori pratiche del settore e opererà in stretta sinergia con i partner per l’intera durata della stagione, svolgendo valutazioni continue e raccogliendo feedback quantitativi in modalità quasi real-time. Tale approccio è volto a sostenere e promuovere elevati standard di turismo sostenibile legato alla fauna marina.

Altro pilastro fondamentale della collaborazione è rappresentato dall’educazione degli ospiti. Durante ogni itinerario in Alaska, l’MMO di ORCA terrà una sessione educativa a bordo, illustrando le attività di ricerca in corso e il potenziale impatto positivo della partnership. Gli ospiti saranno inoltre introdotti alle iniziative di citizen science di ORCA, offrendo l’opportunità di entrare in contatto più profondo con l’ambiente marino dell’Alaska.

Linden Coppell, Vice President, Sustainability & ESG di MSC Crociere, ha dichiarato:

“Nel prepararci alla nostra stagione inaugurale in Alaska, era fondamentale adottare un approccio proattivo e basato sulla scienza nell’operare in una delle regioni più sensibili dal punto di vista ambientale al mondo. La collaborazione con ORCA ci consente di unire ricerca specialistica, una formazione avanzata dell’equipaggio e un coinvolgimento significativo degli ospiti, per comprendere meglio come le navi interagiscono con le balene e come possiamo ridurre ulteriormente i rischi. Questa iniziativa riflette il nostro impegno più ampio nella tutela della biodiversità marina e nella continua evoluzione di un’industria crocieristica sempre più responsabile.”

Steve Jones, COO di ORCA, ha affermato:

“Mentre ORCA entra nel suo 25° anno di attività, vediamo più che mai l’opportunità per l’industria crocieristica di svolgere un ruolo significativo nella protezione delle balene. MSC Crociere sta dimostrando di voler andare oltre, integrando la conservazione ambientale come parte integrante dello straordinario programma che offrirà quest’estate. Siamo orgogliosi di contribuire a rendere la loro stagione di debutto in Alaska un’esperienza che i loro ospiti non dimenticheranno mai.”

La partnership supporta la stagione inaugurale di MSC Crociere in Alaska nell’estate 2026, con la rinnovata MSC Poesia impegnata in itinerari di sette notti da Seattle, segnando una tappa fondamentale nello sviluppo globale del brand. Grazie al successo di questa tratta, MSC Crociere ha recentemente aperto anche le vendite per la seconda stagione in Alaska nell’estate 2027, a conferma della forte domanda per la destinazione e dell’impegno a lungo termine della compagnia a operare responsabilmente nella regione.

Questa collaborazione è stata presentata ufficialmente al Pacific Northwest Symposium di CLIA ad Anchorage, in Alaska, dove leader del settore e della conservazione si sono riuniti per discutere di operazioni crocieristiche sostenibili. L’annuncio mette in luce la leadership di MSC Crociere e invita l’intero comparto a dare priorità a strategie di conservazione fondate sulla scienza.