Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e Agenzia del Demanio fanno rete per rafforzare la conoscenza delle aree demaniali del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale

Roma – Conoscere le aree demaniali, con particolare riferimento alle coste ricadenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, per migliorare la capacità di programmazione e di intervento sul territorio.

È questo l’obiettivo dell’accordo siglato il 4 marzo 2026 tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, rappresentata dal Segretario Generale dottoressa geologa Vera Corbelli e l’Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore, dottoressa Alessandra dal Verme, per l’attuazione di iniziative comuni relative ad aree e beni di interesse demaniale, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni di attività che perseguono il Bene comune.

Si parte da ambiti pilota indagati con metodi e tecniche innovative. Le risultanze serviranno a implementare gli standard qualitativi per le attività di difesa, tutela, rigenerazione e gestione dei beni, nell’ambito dei processi di pianificazione e programmazione a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale, da articolarsi in direttive, linee guida e interventi non strutturali.

Autorità di Bacino e Agenzia si impegnano anche a realizzare iniziative volte allo scambio di know-how tra cui sessioni di formazione su metodologie e risultati ottenuti, seminari e pubblicazioni di carattere scientifico.

Patrimonio immobiliare e ambientale sono valori da preservare per generazioni future e conoscere con i mezzi tecnologici più avanzati.