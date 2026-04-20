Settimana importante per i piani dell’IMO sulla riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal trasporto marittimo

Dichiarazione congiunta a nome di BIMCO, CLIA, ICS, INTERCARGO, INTERFERRY, INTERTANKO e WSC, rappresentanti della flotta commerciale globale di navigazione

Londra. In vista dell’imminente riunione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino dell’IMO (MEPC 84),sulla riduzione delle emissioni di gas serra dalle navi (27 aprile-1 maggio), l’industria marittima, rappresentata da Bimco, ICS, Clia, Intertanko, Intercargo, Interferry e Wolrd Shipping Council, ha emesso una dichiarazione congiunta stamane 20 aprile 2026.

“A seguito del rinvio, nell’ottobre 2025, dell’adozione delle nuove normative IMO sui gas serra (GHG), l’industria marittima sottolinea l’importanza vitale che gli Stati membri dell’IMO concordino su una via da seguire.

L’IMO dimostra costantemente una capacità unica di fornire regolamenti critici per la sicurezza e la protezione del traffico marittimo internazionale e la protezione dell’ambiente marino.

L’industria rimane unita nell’impegno verso il valore e l’efficacia dell’IMO come regolatore globale per il trasporto marittimo internazionale e rimane impegnata a perseguire l’ambizione stabilita nella Strategia IMO 2023 per la Riduzione delle Emissioni di Gas Serra dalle Navi, avendo investito e impegnato miliardi di dollari per testare e implementare l’uso di carburanti alternativi e tecnologie innovative.

L’industria sostiene la considerazione di soluzioni IMO pratiche ed efficaci con applicazione globale coerente, evitando al contempo schemi di decarbonizzazione regionali e nazionali diversi e/o sovrapposti, che potrebbero comportare sanzioni doppie o multiple alle navi per le stesse emissioni di gas serra.

Gli Stati membri sono quindi incoraggiati a considerare tutte le opzioni per raggiungere un accordo globale.

Il lavoro significativo già in corso su argomenti correlati, come la valutazione del ciclo di vita del carburante e gli schemi di certificazione, deve fornire le basi tecniche e la chiarezza necessarie per l’adozione di qualsiasi misura.

Il progresso deve tenere in considerazione quali aspetti dovrebbero essere adottati da regolamento e quali possono essere riservati alle Linee Guida IMO.

Il processo decisionale deve essere guidato dai dati e neutro rispetto a carburanti/tecnologia, tenendo conto della disponibilità e sicurezza dei carburanti alternativi e dei requisiti esclusivamente focalizzati sulla decarbonizzazione marittima.

Le misure adottate dovrebbero garantire la fattibilità di combustibili transitori come GNL, GPL e miscele di biocarburanti sostenibili, altri combustibili alternativi tra cui e-fuel, biometanolo, biometano, bioetanolo sostenibile e ammoniaca, nonché tecnologie come eolico, accumulo a batterie, energia a terra, nucleare e cattura del carbonio a bordo, e – nonostante le legittime questioni sulla sicurezza e fattibilità di alcune di queste alternative – riconoscono il loro potenziale di fornire una riduzione immediata delle emissioni.

I requisiti dell’IMO dovrebbero fornire la certezza regolatoria globale che l’industria marittima necessita urgentemente e inviare segnali sufficienti ai produttori di energia per accelerare la produzione e la fornitura. L’industria sottolinea inoltre la necessità di un’applicazione pratica delle nuove regole per garantire la riduzione prevista delle emissioni di gas serra e un campo di gioco equo in tutto il settore.

Osservando che la decarbonizzazione del settore marittimo è un’impresa multistakeholder che non può essere realizzata da soli armatori, l’industria sostiene l’IMO ed è impegnata a fornire contributi significativi e costruttivi per assistere gli Stati Membri dell’IMO nello sviluppo di regolamenti adatti allo scopo per realizzare la visione strategica dell’Organizzazione”.

Firmato: Bimco (Baltic and International Maritime Council), Clia (Cruise Lines International Association), Armatori Intercargo, Interferry (Associazione commerciale globale dei traghetti), ICS (International Chamber of Shipping), Intertanko (Associazione Internazionale dei Proprietari Indipendenti di Petroliere) e WSC (World Shipping Council).