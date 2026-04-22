MSC Foundation rafforza il proprio impatto alle Bahamas a un anno dall’apertura del suo Marine Conservation Center

Ginevra, Svizzera – La MSC Foundation celebra un anno di progressi significativi alle Bahamas, rafforzando le partnership ed espandendo le proprie attività nel ripristino dei coralli, nella ricerca marina, nell’educazione e nel coinvolgimento degli stakeholder, in particolare a Bimini.

Dall’apertura del suo Marine Conservation Center a Ocean Cay nell’aprile 2025, la Fondazione ha consolidato una forte presenza sul territorio, promuovendo il ripristino dei coralli, offrendo formazione pratica a oltre 20 studenti di scienze marine e coinvolgendo più di 17.000 visitatori nell’educazione sugli oceani. Un impegno che conferma la volontà di lungo periodo a tutela degli ecosistemi marini, tra i più rilevanti a livello globale, delle Bahamas.

In occasione della Giornata della Terra, la Fondazione ripercorre il primo anno di attività del Marine Conservation Center, evidenziando come un lavoro collaborativo e continuativo — dal ripristino dei coralli alla ricerca marina, fino all’educazione e alla sensibilizzazione del pubblico contribuiscano a progressi concreti, ribadendo che ogni azione conta e ogni voce è importante nella salvaguardia degli oceani.

“Il nostro lavoro alle Bahamas si fonda su partnership, scienza e responsabilità condivisa”, ha dichiarato Emeline Bouchet, Marine Programme Manager della MSC Foundation con sede a Ocean Cay. “La Giornata della Terra è l’occasione per sottolineare come i nostri sforzi debbano andare oltre il ripristino, valorizzando le conoscenze e le competenze locali e garantendo che studenti e comunità bahamensi siano attivamente coinvolti nella ricerca, nell’educazione e nella tutela ambientale.”

Promuovere il ripristino dei coralli e la ricerca

Una tappa fondamentale è stata l’apertura nell’aprile scorso del Marine Conservation Center a Ocean Cay, una struttura progettata ad hoc che integra attività di ripristino dei coralli, ricerca scientifica, formazione e coinvolgimento del pubblico.

Il Centro funge ora da hub operativo, combinando scienza e attività sul campo per massimizzare la crescita e la resilienza delle specie coralline a rischio. Dall’apertura, oltre 600 coralli sono stati coltivati nel vivaio sottomarino, con più di 250 trapiantati con successo sulla barriera corallina circostante, dimostrando resilienza durante le temperature estive più elevate.

Nel febbraio 2026, la MSC Foundation e il Perry Institute for Marine Science (PIMS) hanno ulteriormente rafforzato la loro collaborazione attraverso uno scambio di specie coralline a Ocean Cay, contribuendo ad aumentare la biodiversità dei vivai e la resilienza della barriera.

PIMS ha inoltre introdotto frammenti di corallo elkhorn (Acropora palmata) nei vivai che gestisce nell’ambito del Reef Rescue Network, incrementando la diversità genetica dello stock destinato al ripristino e contribuendo alla Bahamas Coral Gene Bank.

Sostenere la ricerca e l’educazione nelle scienze marine

La Fondazione ha rafforzato la propria collaborazione con la University of The Bahamas (UB), sostenendo lo sviluppo di un laboratorio dedicato alle scienze marine per potenziare la capacità nazionale in ambito di ricerca e formazione.

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività accademiche, tra cui sei tirocini post-laurea per studenti della University of Miami e della Nova Southeastern University, supportati da 12 visite sul campo. Inoltre, studenti della University of The Bahamas e del Bahamas Agriculture and Marine Science Institute hanno partecipato a corsi immersivi settimanali a Ocean Cay, con 16 partecipanti che hanno acquisito competenze pratiche nella propagazione dei coralli, nel monitoraggio delle barriere coralline e nelle tecniche di ripristino.

Ampliare il coinvolgimento del pubblico

Nel suo primo anno di attività, il Marine Conservation Center ha accolto oltre 17.000 visitatori internazionali dalla sua apertura, affermandosi come un punto di riferimento per la sensibilizzazione e coinvolgimento del pubblico nella conservazione dei coralli.

Oltre Ocean Cay, la Fondazione ha sostenuto iniziative comunitarie a Bimini, tra cui una pulizia delle spiagge con la partecipazione di oltre 120 persone, e una nuova iniziativa educativa agricola per le scuole superiori che ha coinvolto fino a 80 studenti nell’anno scolastico 2025-26.

Un impegno a lungo termine per le Bahamas

Le attività sviluppate dalla Fondazione nell’ultimo anno riflettono una strategia a lungo termine che integra la conservazione ambientale con le priorità di sviluppo nazionale, l’educazione scientifica e il turismo sostenibile. “Guardando al futuro, il nostro obiettivo è trasformare questo slancio in risultati misurabili e duraturi”, ha dichiarato Daniela Picco, Direttore Esecutivo della MSC Foundation. “Rafforzando ulteriormente le partnership e investendo nelle competenze locali, continueremo a sostenere le Bahamas nel loro ruolo di leader nella conservazione marina e nello sviluppo sostenibile.”