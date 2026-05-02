ICS accoglie con favore il ritorno allo spirito di cooperazione dell’IMO sulla riduzione dei gas serra marittimi 1 maggio 2026

Londra. La riunione di questa settimana del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) (MEPC 84) – terminata ieri – ha visto ulteriori discussioni tra gli Stati Membri dell’IMO sul futuro del progetto del “Quadro Net-Zero dell’IMO” (NZF) per decarbonizzare il trasporto marittimo internazionale.

Ciò è seguito alla Sessione Straordinaria dello scorso ottobre che aveva posticipato la decisione sull’adozione o meno della NZF per l’attuazione globale (dopo l’approvazione di una bozza di testo regolatorio nell’aprile 2025).

Al termine della riunione MEPC di questa settimana, Thomas A Kazakos, Segretario Generale dell’International Chamber of Shipping (ICS), ha rilasciato i seguenti commenti:

“Il dialogo costruttivo che si è svolto questa settimana è estremamente gradito, anche se è chiaro che molti Stati membri non sono ancora in grado di adottare un quadro normativo globale a meno che non vengano apportati ulteriori aggiustamenti. L’industria marittima è pienamente impegnata a realizzare le ambizioni della Strategia IMO sui GES 2023 (Green Energy Storage) e ha già realizzato sostanziali riduzioni delle emissioni di gas serra.

È fondamentale che i governi si muovano il prima possibile verso l’adozione di un quadro globale completo e adatto allo scopo, per consentire all’industria di accelerare ulteriormente la sua rapida transizione verso fonti energetiche alternative. Accogliamo quindi con favore la decisione di convocare ulteriori negoziati a settembre ai quali ICS intende contribuire con idee su una possibile via da seguire per ottenere il necessario sostegno da tutti gli Stati membri”.

L’International Chamber of Shipping (ICS) è la principale associazione commerciale globale per armatori mercantili e operatori, rappresentando tutti i settori e i settori commerciali e oltre l’80% della flotta mercantile mondiale – www.ics-shipping.org

