Giornata Mondiale degli Oceani 2026: il punto sugli impegni per proteggere il mare e viverlo in maniera sostenibile

Dall’urgenza di una governance nazionale integrata al Trattato sull’Alto Mare, fino agli investimenti a livello europeo per la cooperazione: intervista a Cosimo Solidoro dell’OGS sulle iniziative che promuovono concretamente la protezione dell’Oceano e l’economia blu

TRIESTE – L’8 giugno si celebrerà la Giornata Mondiale degli Oceani, nata nel 1992 e ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 2008. In occasione di questa ricorrenza, l’OGS propone un’intervista a Cosimo Solidoro, oceanografo, direttore della Sezione di Oceanografia dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e Presidente della Commissione Oceanografica Italiana.

Il 2026 è un anno particolarmente rilevante per gli oceani, come evidenziato dall’intrecciarsi di diverse iniziative. Il tema dell’edizione 2026 del World Ocean Day è ‘Aree Marine Protette Forti per il Nostro Pianeta Blu’ e richiama l’attenzione sulla recente ratifica, dopo circa vent’anni di negoziato, del Trattato sull’Alto Mare, l’accordo internazionale che si prefigge di proteggere la biodiversità oceanica e ha tra i suoi obiettivi più ambiziosi quello di creare una rete di aree marine protette arrivando a tutelare il 30% dell’Oceano entro il 2030 (attualmente solo l’1,2% dell’Oceano è sotto protezione totale).

Oltre al Trattato sull’Alto Mare, alcuni degli altri possibili temi da approfondire con Cosimo Solidoro, che riguardano l’Oceano e che sono sempre più rilevanti nell’agenda politica e nel dibattito pubblico, sono i seguenti:

Ocean Pact and Ocean Act: la visione a lungo termine dell’UE

La Commissione europea ha avviato a inizio anno una consultazione pubblica nell’ambito della preparazione del futuro European Ocean Act, un’iniziativa legislativa strategica che dovrebbe tradursi in una proposta di direttiva. L’European Ocean Act rappresenta uno dei pilastri del Patto europeo per gli Oceani (European Ocean Pact), una strategia che punta a riunire le politiche oceaniche dell’UE in un quadro unificato.

(https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-sustaining-our-quality-of-life-food-security-water-and-nature/file-ocean-act)

Ocean Eye: l’alleanza europea per osservare l’Oceano

A inizio marzo, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il lancio di un’iniziativa europea per il monitoraggio e l’osservazione degli oceani, denominata Ocean Eye, e ha auspicato la creazione di un’alleanza internazionale che unisca i paesi dell’UE e i partner internazionali, al fine di garantire i finanziamenti e fornire un quadro di riferimento per un’azione e una cooperazione coordinate.

(https://commission.europa.eu/news-and-media/news/oceaneye-reinforcing-ocean-observation-and-protection-2026-03-02_en)

Approcci efficaci e condivisi i per osservare e prevedere lo stato dei mari italiani

È il tema al centro delle discussioni emerse a ECOMED – Green Expo del Mediterraneo, conclusosi da poco a Catania. Tra i partecipanti, anche Cosimo Solidoro, che ha sottolineato la necessità di costituire contesti istituzionali per armonizzare e integrare le molte iniziative esistenti, così da valorizzare e capitalizzare le competenze presenti e le energie già investite e anche con il fine di implementare un sistema osservativo dei mari italiani capace di identificare i cambiamenti in atto, monitorare e prevedere i fenomeni meteorologici estremi, e supportare lo sviluppo di strategie di adattamento delle comunità costiere. (https://www.eco-med.it/)

Profilo di Cosimo Solidoro

È dirigente di Ricerca presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e direttore della Sezione di Oceanografia dello stesso Ente. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche ed è riconosciuto a livello internazionale per i suoi studi sugli ecosistemi costieri e marini. È inoltre membro di organismi scientifici internazionali come l’European Marine Board e la International Society of Ecological Modelling. La sua attività di ricerca è finalizzata all’analisi numerica, alla sintesi, all’integrazione e alla modellistica dello stato e delle dinamiche dei sistemi estuariali, costieri e marini, con riferimento a temi quali la biogeochimica ed ecologia marina, l’impatto antropico e dei cambiamenti climatici sui sistemi marini, l’approccio ecosistemico alla pesca ed acquacoltura, lo sviluppo sostenibile e la gestione integrata della zona costiera, l’oceanografia operazionale e l’assimilazione di dati, l’analisi dei sistemi integrati.

Commissione Oceanografica Italiana (COI)

La Commissione Oceanografica Italiana (COI) è composta da rappresentanti di tutti gli istituti di ricerca pubblici e di tutti i ministeri che si occupano di mare, e coordina le attività italiane presso la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (IOC), e promuove la collaborazione tra istituzioni di ricerca e la governance marino-costiera.

IOC-UNESCO

La IOC–UNESCO, fondata nel 1960, è l’organizzazione intergovernativa del sistema ONU dedicata alle scienze marine, con competenze che spaziano dalla tutela della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici alla gestione sostenibile degli oceani, la previsione dei rischi naturali legati al mare e degli tsunami, l’alfabetizzazione marina e la formazione di competenze.