UN TUFFO PER IL MARE: SPAZZAPNEA MOBILITA L’ITALIA NELLA GRANDE SFIDA DEI FONDALI PULITI

Il 7 giugno torna Spazzapnea, la sfida nazionale che coinvolge 14 città italiane nella raccolta dei rifiuti in mare e lungo i litorali. Iniziativa ufficiale di Apnea Academy con il patrocinio di WWF SUB. Aperte le iscrizioni.

Domenica 7 giugno 2026 si terrà in contemporanea in quattordici località italiane la settima edizione di “Spazzapnea – Operazione spiagge e fondali puliti”, iniziativa ufficiale di Apnea Academy, riconosciuta per le sue finalità ambientali e patrocinata da WWF SUB.

Le località coinvolte quest’anno sono: Ancona, Bari, Bosa, Camogli, Lerici, Luino, Marettimo, Marina di Pisa, Messina, Napoli, Roma, Sferracavallo, Taranto e Trapani. A queste si aggiunge un appuntamento speciale il 4 luglio a Omegna, nell’ambito degli Omegna Summer Games, dedicato alla pulizia del Lago d’Orta.

Ideata a Genova nel 2018, Spazzapnea è oggi un progetto diffuso su scala nazionale che coinvolge ogni anno un numero crescente di volontari. I partecipanti, immergendosi in apnea o operando lungo i litorali, contribuiscono concretamente alla raccolta dei rifiuti, trasformandosi per un giorno in veri e propri “custodi del mare”. La capillarità della rete di istruttori Apnea Academy consente all’iniziativa di estendersi progressivamente su tutto il territorio, rafforzando il coinvolgimento delle comunità locali.

La partecipazione è gratuita, grazie al supporto di aziende e realtà che da anni sostengono il progetto e ne condividono i valori. Anche per l’edizione 2026 sarà presente, in qualità di padrino, il pluriprimatista mondiale di apnea Umberto Pelizzari, atteso a Camogli insieme ad alcuni allievi Incursori della Marina Militare, da tempo parte attiva dell’iniziativa.

LA FORMULA DELL’EVENTO

Elemento distintivo di Spazzapnea è la sua formula “competitiva”, pensata per stimolare ulteriormente l’impegno dei volontari. Suddivisi in squadre, i partecipanti saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti per circa tre ore nella mattinata del 7 giugno. Al termine delle attività, i materiali raccolti verranno pesati e catalogati.

A ciascuna tipologia di rifiuto verrà attribuito un punteggio in base alla pericolosità per l’ambiente marino e ai tempi di decomposizione. Le squadre con il punteggio più alto riceveranno premi messi a disposizione dai partner dell’iniziativa, oltre alla soddisfazione per il risultato ottenuto.

Spazzapnea collabora inoltre con progetti di citizen science come SeaCleaner e Cupid 4 Science, contribuendo alla raccolta e alla mappatura dei rifiuti marini a livello nazionale. Dal 2024 è attiva anche la collaborazione con Piantando, attraverso il progetto Plastic Pull, finalizzato alla riqualificazione ambientale di coste, parchi e fondali.

I NUMERI DI SPAZZAPNEA

2.467 partecipanti

767 squadre

16 città coinvolte

21.939 kg di rifiuti raccolti

IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO

Dal 2023 Spazzapnea ODV partecipa al progetto di citizen science SeaCleaner, con l’obiettivo di censire i rifiuti di origine antropica presenti in mare. I dati raccolti durante le attività vengono inseriti in un database nazionale, contribuendo alla mappatura e all’analisi del fenomeno.

Dal 2024 è attiva anche la collaborazione con il progetto “Cupid 4 Science”, che studia l’impatto delle operazioni di pulizia sulla presenza di microplastiche negli ecosistemi marini.

BANDIERA “FONDALI PULITI”

Al termine di ogni evento, l’area interessata riceverà la bandiera “Spazzapnea – Missione fondali puliti”, simbolo dell’impegno concreto nella tutela dell’ambiente marino.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni per l’edizione 2026 della gara sono aperte e gratuite

Per tutte le informazioni www.spazzapnea.it

In caso di maltempo le attività di raccolta saranno effettuate a terra