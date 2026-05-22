Il Club Nautico Versilia è Guardiano della Biodiversità

Presso le sale e i pontili del sodalizio viareggino si è svolto l’ evento citizen science dell’Università di Pavia

“Cosa c’è sotto la tua barca? Le specie aliene: intrusi che viaggiano con te”

Viareggio– Il Club Nautico Versilia ha aderito al progetto europeo “GuardiAS” (Guarding European Waters from Invasive Alien Species), promosso dall’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente.

Nell’ambito di tale iniziativa volta alla sensibilizzazione e al monitoraggio delle specie acquatiche invasive, presso la sede CNV si è svolta un’attività di Citizen Science.

L’evento, coordinato dalla Dott.ssa Jasmine Ferrario -ricercatrice presso l’Università degli Studi di Pavia che lo scorso anno ha già svolto questo attività presso sei marine turistiche italiane e che sta cercando nuove marine per poter proseguire l’attività nel 2026 e 2027-, in accordo con il Consigliere e Safeguarding CNV Guglielmo Gagnesi, ha previsto una breve introduzione teorica sul tema delle bioinvasioni marine e il ruolo delle imbarcazioni nel trasportare tali specie, e il successivo coinvolgimento dei partecipanti in attività dimostrative di campionamento collettivo da terra di materiale biologico presente su strutture portuali (pontili, banchine, boe), senza alcuna operazione in acqua, e il riconoscimento delle principali specie di invertebrati che vivono nel porto.

Lo scopo è quello di informare sulle specie aliene presenti e sulle strategie per limitare la loro dispersione, nonché le possibili modalità per i cittadini di collaborare con gli scienziati e raccogliere importanti dati su eventuali nuove specie introdotte.

Nell’ambito del progetto è stata inoltre prevista l’installazione di 3-5 strutture sperimentali (composte da un mattone e un piccolo pannello in PVC) che saranno affidate ai Soci CNV diportisti volontari per il monitoraggio nel tempo della colonizzazione biologica.

Questi ultimi hanno installato le piccole strutture sperimentali in prossimità del loro posto barca, impegnandosi poi a mandare delle foto di quello che crescerà sul pannello nel corso dei mesi.

Questo permetterà di raccogliere i dati nel tempo con il coinvolgimento dei diportisti residenti nel porto.

L’iniziativa, già realizzata con successo in diverse marine italiane, ha finalità esclusivamente scientifiche, divulgative e di tutela ambientale.

L’evento è stato rivolto in modo particolare ai diportisti e allo staff del porto, ma sono stati i benvenuti tutti gli appassionati di di mare, incluse famiglie con bambini.