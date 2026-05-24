Le città portuali presentano piani di azione climatica all’ IMO MEPC

(Da sinistra: Alisa Kreynes, Heidi Leander Neilson, Anita Leirvik North, Mete Coban MBE, Erick Martell, Siân Foster, Patrick Verhoeven; foto courtesy IAPH)

Occorre una forte sensibilizzazione comunitaria e dialogo tra città e porti

Londra. IAPH e C40 Cities hanno fornito una piattaforma alle città portuali per presentare i loro ambiziosi piani d’azione climatica marittima ai delegati degli Stati membri dell’IMO, durante la MEPC 84 presso la sede IMO a Londra questa settimana.

Città e porti sono impegnati a realizzare il passaggio all’energia pulita e ai carburanti per il trasporto marittimo, cercando di coinvolgere lavoratori e comunità locali per generare posti di lavoro verdi; questo è stato il messaggio trasmesso all’IMO dai rappresentanti di Londra, Oslo e Los Angeles durante una reception post-MEPC organizzata da IAPH e C40 Cities.

La piattaforma dal titolo “Le città portuali che guidano una decarbonizzazione marittima giusta ed equa”, è stata prima presentata lo scorso 26 aprile; mentre le osservazioni finali sono state tenute da Siân Foster, Direttrice degli Affari Aziendali presso la Port of London Authority (PLA). L’evento è stato condotto da Alisa Kreynes, Direttrice Porti e Navigazione di C40 Cities, e da Patrick Verhoeven, Amministratore Delegato dell’International Association of Ports and Harbors.

I rappresentanti della città portuale hanno approfondito una vasta gamma di misure tra città e porto, dall’utilizzo di partnership multilivello e trasversali della catena del valore all’elettrizzazione delle operazioni portuali, agli investimenti nelle infrastrutture per carburanti puliti e alla promozione di programmi di sviluppo della forza lavoro.

A seguito dell’aggiornamento di una decisione sul Quadro Zero Net dell’IMO, gli Stati membri stanno determinando come l’industria globale del trasporto marittimo procederà nell’affrontare le emissioni di gas serra e l’inquinamento marino.

Patrick Verhoeven, Amministratore Delegato dell’International Association of Ports and Harbors (IAPH), ha dichiarato: “La sostenibilità e la decarbonizzazione marittima sono di interesse critico per le città portuali e le comunità. Per i porti membri IAPH situati in o vicino a città e aree urbane – o di proprietà di città – la licenza per operare e crescere dipende in larga misura dal sostegno e dall’adesione delle comunità locali. L’IAPH ha lavorato costantemente per promuovere le relazioni tra porti e città attraverso il tema Community Building del World Ports Sustainability Program e continueremo a promuovere questo lavoro. In C40 Cities vediamo una rete globale di Sindaci che guidano l’azione climatica; questo evento ha dimostrato che tali ambizioni possono allinearsi agli obiettivi regolatori dell’IMO”.

Il Vicesindaco di Londra per l’Ambiente e l’Energia, Mete Coban MBE, ha dichiarato: “In quanto città natale dell’IMO, Londra è lieta di unirsi ai leader locali IMO per mettere in luce la leadership climatica. Le città sono in prima linea nella crisi climatica ed è essenziale che lavoriamo insieme per affrontarla. Ridurre le emissioni di gas serra attraverso il trasporto marittimo è fondamentale e qualcosa che dobbiamo dare priorità mentre continuiamo a costruire una Londra più verde e migliore per tutti”.

La Vicesindaca di Oslo per lo Sviluppo Urbano, Anita Leirvik North, ha dichiarato: “La strategia climatica di Oslo allinea gli obiettivi climatici del comune e del porto. Questa collaborazione congiunta ha portato al piano portuale a zero emissioni, che sta ampliando l’alimentazione a terra e elettrificando le attrezzature per la movimentazione del carico e il trasporto terrestre. Il principale bilancio climatico della città sta anche traducendo gli obiettivi climatici in risultati misurabili. Si tratta di creare posti di lavoro verdi e costruire una città più resiliente per tutti”.

Alisa Kreynes, Direttrice dei Porti e della Navigazione di C40, ha dichiarato: “Le città portuali non stanno solo affrontando la crisi climatica, ma stanno anche fungendo da nodi principali del commercio globale. Oggi, Londra, Oslo e Los Angeles portano una nuova e vitale dimensione al lavoro dell’IMO – illustrando come le soluzioni climatiche possano proteggere congiuntamente le comunità locali, ridurre le emissioni e migliorare le catene di approvvigionamento. Le linee guida di attuazione dell’IMO devono ora seguire questa stessa ambizione”.

L’IAPH – Associazione Internazionale dei Porti e degli Harbors – fondata nel 1955, si è sviluppata in un’alleanza globale di 206 Autorità portuali e 177 imprese legate ai porti. Composti da oltre 94 diverse nazionalità nei continenti del mondo, i porti membri gestiscono oltre un terzo del commercio marittimo mondiale e ben oltre il 60% del traffico mondiale di container. IAPH guida iniziative globali dell’industria portuale su decarbonizzazione e transizione energetica, gestione del rischio e resilienza, e accelerazione della digitalizzazione nella catena del trasporto marittimo. Il Programma Mondiale per la Sostenibilità dei Porti dell’IAPH è diventato il database di riferimento delle migliori pratiche dei porti che applicano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e li integrano nelle loro attività – iaphworldports.org.

C40 Cities è una rete di quasi 100 Sindaci delle principali città del mondo che lavorano per attuare l’azione urgente necessaria in questo momento per affrontare la crisi climatica e creare un futuro in cui tutti, ovunque, possano prosperare. I Sindaci delle città del C40 sono impegnati a utilizzare un approccio basato sulla scienza e focalizzato sulle persone per limitare il riscaldamento globale in linea con l’Accordo di Parigi e costruire comunità sane, eque e resilienti.

Abele Carruezzo