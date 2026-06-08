Battibaleno annuncia Operazione DELPHIS 2026 un’alleanza per il mar Mediterraneo, per il futuro del mare

8 giugno, Giornata Mondiale degli Oceani

Genova – In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata ogni anno l’8 giugno, l’Associazione Battibaleno annuncia Operazione DELPHIS 2026, manifestazione nautica internazionale che si svolgerà il prossimo 15 agosto 2026 e coinvolgerà diportisti, marinai, cittadini, realtà scientifiche e comunità costiere del Mediterraneo in una giornata di monitoraggio simultaneo dedicata ai cetacei e alla tutela del mare.

Il lancio si inserisce nel messaggio internazionale della Giornata Mondiale degli Oceani, che invita a reimmaginare il nostro rapporto con l’oceano. Per troppo tempo abbiamo considerato il mare come una realtà vasta, lontana e separata da noi. Eppure il mare è nell’aria che respiriamo, nel clima, nel cibo, nell’equilibrio fragile del pianeta. Il mare è ovunque e, in una parte profonda e concreta, il mare siamo noi. Reimmaginare questo rapporto non è più soltanto un esercizio culturale: è una necessità e un’urgenza.

Il Mediterraneo, fragile e straordinario, ci chiede oggi un cambio di sguardo. La sua bellezza non può essere separata dalla sua vulnerabilità; proprio ciò che ci incanta deve diventare ciò che scegliamo di proteggere.

Ideata da Battibaleno nel 1996, Operazione DELPHIS è una storica esperienza di partecipazione nautica alla conoscenza del Mediterraneo: una rete di imbarcazioni e osservatori in mare chiamati a realizzare una vera “fotografia istantanea” della presenza dei cetacei, raccogliendo dati su specie avvistate, distribuzione, numero minimo osservabile e condizioni dell’ambiente marino.

Fin dalla prima edizione, Operazione DELPHIS ha raccolto il sostegno di partner autorevoli, tra cui Lega Navale Italiana, Federazione Italiana Vela, enti scientifici, sportivi, culturali, istituzioni e aziende profondamente legate al mare. Con questi interlocutori Battibaleno ha condiviso negli anni un’autentica crescita di valori e di visione: amore per il mare, spirito marinaro, cultura nautica, formazione, partecipazione dei cittadini e rispetto dell’ambiente marino. Una rete diversa ma orientata nella stessa direzione: promuovere un Mediterraneo più conosciuto, più rispettato e più tutelato.

Operazione DELPHIS è inserita nella piattaforma ufficiale delle partnership delle Nazioni Unite per l’attuazione dell’Agenda 2030 e dello SDG 14 – Life Below Water, attraverso l’azione #Ocean Action 42525. e ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, a conferma del valore internazionale di un progetto nato dal mare e cresciuto attraverso trent’anni di impegno indipendente.

L’edizione 2026 viene annunciata in una fase di forte sviluppo del settore nautico, oggi chiamato a coniugare crescita economica, responsabilità ambientale e cultura del mare. Operazione DELPHIS richiama il senso più alto dell’andare per mare: non occupare uno spazio, ma comprenderlo; non consumare un paesaggio, ma entrare in relazione con un ecosistema vivo. «Oggi è importante ritrovare un rapporto autentico con il mare, fondato su curiosità, conoscenza, scoperta, comunicazione, scambio di esperienze e crescita personale», dichiara Alberto Marco Gattoni, presidente dell’Associazione Battibaleno. «La nautica nasce per mettere in relazione persone, culture ed esperienze. Quando si riduce a semplice ostentazione, rumore o presenza invadente, perde la sua dimensione più alta. Operazione DELPHIS vuole contribuire a riportare la navigazione alla sua natura culturale, sportiva e responsabile».

Con Operazione DELPHIS 2026, Battibaleno rilancia dal Mediterraneo una proposta chiara: trasformare la passione nautica in conoscenza condivisa, la presenza in mare in osservazione utile, la partecipazione dei cittadini in tutela concreta.

La manifestazione sarà una festa del mare e, insieme, un’alleanza operativa tra cittadini, diportisti, velisti, scienziati, imprese, istituzioni e comunità costiere: un invito a guardare il Mediterraneo non soltanto come un orizzonte da attraversare, ma come una casa viva, fragile e comune, da conoscere, rispettare e proteggere.

Il programma completo di Operazione DELPHIS 2026, con le modalità di partecipazione sarà presentato nelle prossime fasi dell’iniziativa.