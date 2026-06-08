CENTO PARTECIPANTI AL YCCS CLEAN BEACH DAY

Gli studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena durante il YCCS Clean Beach Day nella spiaggia di Capriccioli. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

L’evento si è svolto oggi, 8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani

Porto Cervo-In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) ha organizzato l’annuale iniziativa del YCCS Clean Beach Day, patrocinata dal Comune di Arzachena – nell’ambito del calendario AgendaBlu 2026 – e realizzata con la collaborazione del CNR di Oristano e della Fondazione One Ocean.

L’appuntamento rappresenta ormai una tradizione consolidata per il Club, che considera la sensibilizzazione su salvaguardia degli oceani e l’ocean literacy temi di fondamentale importanza per il futuro. Coinvolgere la comunità locale e, soprattutto, le giovani generazioni è infatti necessario per contribuire alla conservazione del patrimonio naturale e della bellezza unica della Sardegna.

La nona edizione dell’evento ha visto la partecipazione di circa un centinaio persone, tra cui 80 studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena. Ad accogliere i partecipanti, presso la spiaggia di Capriccioli, erano presenti il Segretario Generale e Direttore Sportivo dello YCCS Giorgio Benussi e l’assessore all’Ambiente e Pubblica Istruzione del Comune di Arzachena Michele Occhioni.

La giornata si è aperta con un’attività di pulizia della spiaggia, durante la quale i giovani partecipanti hanno raccolto materiali abbandonati lungo il litorale e il retrospiaggia, per un totale di circa 150 kg di rifiuti misti di grandi dimensioni fino alle microplastiche. I ricercatori del CNR di Oristano, Andrea De Lucia e Andrea Camedda, hanno tenuto un incontro educativo dedicato ai temi dell’inquinamento marino, della biodiversità e delle buone pratiche necessarie per preservare gli ecosistemi marini. Hanno inoltre presentato il fumetto “Carrie, una tartaruga coraggiosa in un mondo che cambia” realizzato nell’ambito del progetto INDICIT.

Per rendere ancora più coinvolgente il percorso di sensibilizzazione, agli studenti è stato chiesto di realizzare dei poster dedicati alle azioni concrete per la protezione del mare. Dai lavori presentati è emerso con forza un messaggio condiviso e immediato: “Salviamo il mare”, un richiamo semplice ma significativo che testimonia la crescente consapevolezza delle nuove generazioni rispetto alle sfide ambientali che interessano gli oceani.

“Attraverso iniziative come il Clean Beach Day vogliamo contribuire a diffondere una cultura del rispetto e della conoscenza del mare, coinvolgendo attivamente il territorio e i più giovani”, ha dichiarato il Segretario Generale e Direttore Sportivo YCCS, Giorgio Benussi. “La tutela degli oceani richiede l’impegno di tutti e la formazione delle nuove generazioni rappresenta uno degli strumenti più efficaci per costruire un futuro sostenibile. Ci tengo a ringraziare tutti gli studenti che hanno partecipato attivamente alla rimozione dei rifiuti, sono stati un esempio per tutti noi e per i frequentatori della località. Grazie anche ai delegati presenti del Comune di Arzachena e del CNR di Oristano per il supporto”.

Il YCCS Clean Beach Day è una iniziativa che si inserisce in un percorso di lungo termine volto a promuovere la cultura della sostenibilità e la tutela dell’ambiente marino.

Sono stati raccolti rifiuti misti vari per un totale circa di 150 kg. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis