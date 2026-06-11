SPAZZAPNEA 2026: PIÙ DI OTTO TONNELLATE DI RIFIUTI RACCOLTI IN 14 LOCALITÀ ITALIANE

L’ottava edizione di Spazzapnea – Operazione spiagge e fondali puliti ha coinvolto 619 volontari in 14 località italiane, trasformando apneisti e camminatori in “spazzini del mare” per una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente che dal 2018 ha raccolto oltre 30 mila kg di rifiuti.

Domenica 7 giugno si è svolta l’ottava edizione di Spazzapnea – Operazione spiagge e fondali puliti, che ha coinvolto 619 volontari riuniti in 200 squadre in 14 località italiane (Ancona, Bari, Bosa, Camogli, Lerici, Luino, Marettimo, Marina di Pisa, Messina, Napoli, Roma, Sferracavallo, Taranto e Trapani). Un altro appuntamento si terrà poi il 4 luglio a Omegna, durante gli Omegna Summer Games: qui, gli spazzapneisti, ripuliranno tratti del Lago D’Orta.

L’iniziativa, nata a Genova nel 2018 e sostenuta da Apnea Academy con il patrocinio di WWF SUB, ha permesso di recuperare 8.070 kg di rifiuti, superando i 30 mila kg complessivi raccolti dal 2018.

Grazie alla rete di istruttori Apnea Academy, l’evento continua a crescere e a coinvolgere nuove città, mantenendo la partecipazione gratuita per tutti i volontari. Tra gli ospiti dell’edizione 2026: Umberto Pelizzari e Laura Pirovano a Camogli, Ilaria Molinari a Roma e alcuni allievi Incursori della Marina Militare.

Spazzapnea prosegue inoltre le collaborazioni con i progetti di Citizen science SeaCleaner, Cupid 4Science e, dal 2024, con Piantando per il programma Plastic Pull. Al termine di ogni edizione, lo specchio d’acqua coinvolto riceve la bandiera “Spazzapnea – Missione fondali puliti”.

RISULTATI DELL’EVENTO DEL 7 GIUGNO 2026 IN 14 LOCALITÀ ITALIANE

619 partecipanti

200 squadre

14 città coinvolte

8.070 KG di rifiuti raccolti

NUMERI DAL 2018 A OGGI

3.077 partecipanti

964 squadre

22 città coinvolte

30.009,19 KG di rifiuti raccolti.