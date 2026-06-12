Il Corridoio Blu: i traghetti full-electric per un clima e un turismo più sostenibili

Lunedì, 15 giugno 2026, 10:00-16:00 CET

Sala Nervi (ex Gattaia), Corso Vittorio Emanuele II, 6, Porto Ferraio, Isola d’Elba

Programma

L’evento è gratuito.

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L’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi è una minaccia significativa per la salute umana, l’ambiente e il clima. La Commissione europea stima che ogni anno 50.000 persone in Europa muoiano prematuramente a causa di cancro, malattie cardiovascolari e delle vie respiratorie, ecc. causate dall’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi. La flotta dei traghetti che operano in Italia è la più inquinante in UE e causa 2,4 Mt di CO2; con 4 porti italiani nella top 10 dei più inquinanti (Genova al 5° posto, Livorno al 7°, Palermo all’8° e Civitavecchia al 9°).



Eppure un recente studio di Transport & Environment indica che una quota considerevole di traghetti che navigano in Europa potrebbe essere completamente sostituita da navi in versioni full electric o ibride. Un passaggio non solo tecnicamente possibile ma anche economicamente conveniente per gli armatori.

La conferenza sarà l’occasione per presentare il nuovo rapporto di T&E che analizza le potenzialità in questo ambito per l’Italia e riunirà decisori politici dell’UE e dell’Italia, gli scienziati, gli operatori sanitari e la società civile, con l’obiettivo di presentare le prove dei benefici di una migliore regolamentazione e attuazione ambientale nel settore della navigazione nel Mediterraneo.

L’incontro sarà disponibile in streaming a questo link https://www.youtube.com/live/IzAiesdZNv0

Se impossibilitati a venire di persona sarà possibile seguire l’evento da remoto:

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