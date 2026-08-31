I velisti di The Ocean Race Atlantic raccoglieranno rari dati climatici sull’indebolimento della Corrente del Golfo

Installation of scientific instruments aboard AMAALA’s Imoca with Stefan Raimund before Leg 2 of The Ocean Race Europe 2025 in Portsmouth, United Kingdom, on August 16, 2025. (Photo by Jean-Louis Carli / The Ocean Race Europe 2025)

Installation of scientific instruments aboard an IMOCA ©Jean-Louis Carli / The Ocean Race

I team d’élite effettueranno oltre 800.000 misurazioni oceaniche in uno dei sistemi climatici più importanti e vulnerabili del mondo.

Sei delle barche a vela d’altura più veloci al mondo si trasformeranno in vere e proprie navi di ricerca oceanografica questo settembre, in occasione dell’edizione inaugurale di The Ocean Race Atlantic. I team raccoglieranno migliaia di misurazioni dalla Corrente del Golfo, uno dei sistemi più fondamentali e sempre più a rischio del pianeta.

Con partenza da New York City il 1° settembre, la flotta IMOCA seguirà la Corrente del Golfo in una regata di circa 3.000 miglia nautiche fino a Lorient, in Francia.

Con il supporto dell’Impact Partner 11th Hour Racing, ogni imbarcazione è stata equipaggiata con strumenti scientifici che consentiranno di rilevare dati fondamentali durante la navigazione, tra cui la temperatura superficiale del mare, la salinità e il biossido di carbonio disciolto (CO₂). Verranno inoltre prelevati campioni d’acqua per l’analisi delle microplastiche. Questi dati aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio i cambiamenti in atto in una regione che svolge un ruolo vitale nella regolazione del clima terrestre.



Negli ultimi anni, la comunità scientifica ha lanciato l’allarme: il Capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (AMOC)—il vasto sistema di correnti oceaniche che include la Corrente del Golfo—ha raggiunto il livello più debole degli ultimi 1.000 anni. Con il progressivo riscaldamento globale, l’aumento delle temperature oceaniche e l’afflusso di acqua dolce causato dallo scioglimento dei ghiacci stanno indebolendo questa circolazione, ostacolando la capacità dell’Atlantico di ridistribuire il calore tra gli emisferi del pianeta. I cambiamenti nella circolazione dell’oceano Atlantico sono stati collegati all’ondata di calore del 2015 in Europa e potrebbero contribuire alle attuali ondate di calore. Gli esperti temono che la Corrente del Golfo possa avvicinarsi a un punto di non ritorno, con conseguenze globali devastanti

Raccogliere dati sullo stato di questo sistema critico utilizzando esclusivamente le navi da ricerca tradizionali è complesso e costoso. La rilevazione di parametri in tempo reale da parte di più barche da corsa ad alta velocità rappresenta quindi una risorsa di inestimabile valore.

Toste Tanhua, scienziato senior presso il GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research di Kiel, ha dichiarato: “La flotta di The Ocean Race Atlantic offre un’opportunità unica per raccogliere dati preziosi che integrano le rilevazioni, spesso limitate, effettuate direttamente dai ricercatori. La collaborazione in corso tra le organizzazioni scientifiche e The Ocean Race si è rivelata preziosa per colmare alcune delle ampie lacune presenti in un oceano vasto e poco monitorato. Gli scienziati non sono in grado, da soli, di raccogliere tutti i dati di cui abbiamo bisogno, ma insieme ai velisti di The Ocean Race stiamo lavorando per comprendere da vicino uno dei sistemi oceanici più importanti. Questi dati amplieranno la nostra comprensione del sistema climatico globale e del suo motore nel Nord Atlantico. In quanto cuore della circolazione oceanica globale, dove le acque salate si raffreddano e sprofondano a grandi profondità, intrappolando l’anidride carbonica in eccesso presente nell’atmosfera, comprendere come questo processo stia cambiando è di estrema importanza.”

Ogni IMOCA foiling è stato dotato di strumentazioni scientifiche all’avanguardia. DMG MORI Sailing Team e MSIG Europe imbarcheranno le Unità di campionamento delle microplastiche, mentre l’Unità dei Parametri Oceanici Essenziali (EOP) di The Ocean Race sarà installata su quattro imbarcazioni: Team Malizia, Team Francesca Clapcich Powered by 11th Hour Racing, United by the Ocean ed Embrace the Challenge. L’EOP è uno strumento scientifico automatizzato che utilizza più sensori per misurare in continuo la temperatura superficiale del mare, la salinità, l’anidride carbonica disciolta, l’ossigeno disciolto e la pressione atmosferica. Una singola unità EOP è in grado di registrare circa 21.600 misurazioni al giorno nei 10 giorni in mare durante la regata, con i dati trasmessi ai partner scientifici, tra cui GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Ifremer e CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), per contribuire a colmare lacune cruciali nelle osservazioni oceaniche e nella ricerca sul clima.

Inoltre, durante la traversata di posizionamento verso New York City, quattro team hanno già rilasciato boe di rilevamento alla deriva lungo il percorso della Corrente del Golfo.

Stefan Raimund, Senior Science Advisor di The Ocean Race, ha sottolineato: “The Ocean Race contribuisce al progresso della scienza oceanica da oltre 25 anni. Oggi, il nostro programma scientifico rappresenta la più completa iniziativa di raccolta dati ambientali mai realizzata nell’ambito di un evento sportivo e siamo orgogliosi di contribuire ad aiutare i ricercatori a comprendere meglio i cambiamenti in atto nei nostri oceani e nel clima.”

La Corrente del Golfo offre alle squadre la rotta più rapida verso nord-est attraverso l’Atlantico, mentre i sistemi meteorologici generati da questa potente corrente contribuiscono a creare i forti venti necessari per un attraversamento veloce.

The Ocean Race Atlantic 2026 è una regata transatlantica ad alta velocità in equipaggio completo per la classe IMOCA, al suo debutto assoluto a settembre 2026 come prima regata “da punto a punto” nei 50 anni di storia di The Ocean Race. L’evento si avvale del sostegno dell’Impact Partner 11th Hour Racing ed è guidato dalla missione condivisa di promuovere la tutela e la conoscenza degli oceani, dimostrare l’eccellenza nella gestione sostenibile di grandi eventi e favorire l’equità e l’inclusione, grazie al primo regolamento che impone equipaggi al 50% con parità di genere.