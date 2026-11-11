ONTM e Guardia Costiera firmano il protocollo per la tutela e la valorizzazione del sistema mare

Nasce il Forum MARE, iniziativa annuale itinerante dedicata all’elaborazione di indirizzi strategici e proposte per lo sviluppo sostenibile del sistema marittimo nazionale.

Rafforzare la cultura del mare, promuovere la tutela dell’ambiente marino e costiero e costruire un confronto continuativo sulle prospettive del sistema marittimo nazionale. Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa sottoscritto presso il Comando Generale a Roma dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil. Sergio Liardo, e dal Presidente di ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, Roberto Minerdo.

Alla firma hanno partecipato, per ONTM, il Direttore Generale e Vicepresidente Federico Ottavio Pescetto, Vladana Vujošević, componente del Consiglio di Amministrazione e Coordinatrice per la Puglia, e Annagiulia Randi, Coordinatrice per l’Emilia-Romagna.

L’intesa, di durata triennale, definisce un quadro di collaborazione per la promozione di iniziative di divulgazione, studio, ricerca e sensibilizzazione dedicate alle dimensioni ambientali, economiche, sociali e istituzionali del mare. Attraverso seminari, convegni e tavoli di confronto, le attività coinvolgeranno amministrazioni pubbliche, comunità scientifica, operatori economici e rappresentanti della collettività, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione, alla sostenibilità delle attività marittime e portuali e al rapporto tra comunità e territori costieri.

Elemento centrale della collaborazione è l’istituzione del Forum MARE – Monitoraggio, Analisi, Regolamentazione ed Elaborazione del sistema mare, iniziativa annuale itinerante da proporre alle città designate Capitale italiana del mare. Il Forum si configura come uno spazio strutturato di confronto ed elaborazione strategica tra istituzioni, ricerca e sistema produttivo, finalizzato a individuare priorità e proposte per lo sviluppo sostenibile del sistema marittimo nazionale. I lavori affronteranno le principali sfide dell’economia del mare, con particolare attenzione alla competitività delle filiere marittime e portuali, alla tutela ambientale, alla rigenerazione costiera, all’accessibilità al mare e alla formazione.

Le risultanze di ciascuna edizione confluiranno nel Rapporto MARE, che raccoglierà analisi, indirizzi strategici e proposte operative e normative da sottoporre all’attenzione dei decisori pubblici. Il monitoraggio dei successivi sviluppi costituirà la base dell’edizione seguente, assicurando continuità al percorso e valorizzando il contributo delle città ospitanti.

«La sottoscrizione di questo protocollo rappresenta un passaggio significativo nel percorso di collaborazione istituzionale che ONTM promuove per la tutela e la valorizzazione del patrimonio marittimo nazionale», dichiara Roberto Minerdo, Presidente di ONTM. «La collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera assume un particolare rilievo per il ruolo e le competenze che questa Istituzione esprime a servizio del Paese. Con il Forum MARE intendiamo contribuire alla costruzione di una visione condivisa delle priorità del sistema mare, nella convinzione che la protezione dell’ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche debbano procedere attraverso un dialogo costante tra istituzioni e operatori del settore».

«Il protocollo pone le basi per un programma di iniziative che intendiamo sviluppare attraverso un’attività strutturata di pianificazione e coordinamento», sottolinea Federico Ottavio Pescetto, Direttore Generale e Vicepresidente di ONTM. «Il Forum MARE rappresenta, in questa prospettiva, uno strumento di lavoro attraverso il quale organizzare il contributo delle diverse componenti del sistema marittimo, valorizzarne le competenze e favorire l’elaborazione di proposte da sottoporre alle istituzioni competenti. L’obiettivo è assicurare continuità alle attività e costruire un percorso capace di produrre risultati concreti e verificabili nel tempo».

Vladana Vujošević, componente del Consiglio di Amministrazione e Coordinatrice ONTM per la Puglia, dichiara: «Il Forum MARE è una delle iniziative centrali del protocollo tra ONTM e Guardia Costiera. Ogni anno, il Forum proporrà alla città designata Capitale italiana del mare di ospitare il confronto tra istituzioni, mondo della ricerca e imprese. Il suo valore sarà dare continuità a quel lavoro, raccogliendo nel Rapporto MARE proposte concrete per la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle attività marittime».

Annagiulia Randi, Coordinatrice ONTM per l’Emilia-Romagna, dichiara: “La prima attività prevista nel protocollo, avrà luogo a Ravenna, la prima città insignita del titolo di Capitale del Mare dal Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, il prossimo 2 dicembre, occasione di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e ricerca sulle prospettive di sviluppo del sistema marittimo nazionale.”

L’appuntamento costituirà inoltre un’importante opportunità di raccordo con gli obiettivi della nuova collaborazione istituzionale, valorizzando il percorso di iniziative e approfondimenti sviluppato nel corso dell’anno.