Nove associazioni di navigazione sollecitano i governi a concordare regolamenti sui gas serra coerenti a livello globale che sostengano gli investimenti e accelerino la decarbonizzazione marittima

Londra. In vista della riunione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (Marine Environment Protection Committee MEPC 85) dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) a Londra dal 30 novembre al 3 dicembre 2026, BIMCO, CLIA, IBIA, ICS, INTERCARGO, INTERFERRY, INTERTANKO, IPTA e WSC hanno chiesto un quadro normativo pratico, applicabile e stabile.

Focus della dichiarazione congiunta

Le organizzazioni ribadiscono ancora una volta il loro impegno verso la Strategia IMO sui GreenHouse Gas Emissions from Ships (GES) 2023 e il suo obiettivo di raggiungere emissioni net zero di gas serra derivanti dal trasporto marittimo internazionale entro o intorno al 2050.

Sottolineano che le future normative devono riflettere il costo e la disponibilità dei carburanti alternativi, fornire chiari incentivi agli investimenti e sostenere una transizione sicura attraverso soluzioni basate sui dati, neutre nei termini di carburante e tecnologia.

Regole coerenti e certezza degli investimenti

Secondo la dichiarazione, il trasporto marittimo richiede regolamentazioni globalmente coerenti che si applichino in egual misura alle navi indipendentemente dalla bandiera, proprietà, modello commerciale o modello di business.

Non sono disposti ad accettare misure regionali o nazionali frammentate che potrebbero creare requisiti di conformità sovrapposti e molteplici tariffe compromettendo il settore dei trasporti marittimi.

La dichiarazione evidenzia che i meccanismi di conformità flessibili sono una priorità, soprattutto data la limitata disponibilità commerciale di carburanti e tecnologie a gas serra a zero e quasi zero per gran parte della flotta esistente.

Le organizzazioni hanno sottolineato che le compagnie di navigazione hanno già investito miliardi di dollari in navi capaci di utilizzare carburanti alternativi, tecnologie innovative e soluzioni flessibili rispetto al carburante.

Appello all’accordo in vista della MEPC 85

La dichiarazione congiunta arriva mentre gli Stati membri dell’IMO affrontano richieste contrastanti sul quadro proposto per le emissioni nette zero, tra cui differenze riguardo alla progettazione dei meccanismi di conformità e all’equilibrio tra ambizione ambientale e fattibilità commerciale.

Le associazioni hanno invitato i governi a impegnarsi in modo costruttivo con l’intera gamma di proposte e a individuare aree di convergenza che potrebbero portare a una soluzione concordata a livello globale.

Hanno inoltre sottolineato la necessità di una guida tecnica che riguardi la certificazione dei carburanti e le valutazioni dei gas serra durante il ciclo di vita per supportare un’implementazione coerente.

Le organizzazioni hanno concluso che un accordo globale efficace è essenziale per garantire certezza sugli investimenti, supportare le decisioni di rinnovo e finanziamento della flotta e permettere al trasporto marittimo di perseguire i propri obiettivi di decarbonizzazione attraverso una transizione sicura e sostenibile.

Tra gli altri punti all’ordine dei lavori del MEPC 85 troviamo: – Misure di riduzione dei gas serra e il Quadro Netto-Zero dell’IMO; – Emendamenti sulla gestione delle acque di zavorra: – Modifiche a MARPOL e al Codice tecnico Nox; – Revisione dell’efficienza energetica navale e CII, Carbon Intensity Indicator; – Rifiuti di plastica marina provenienti dalle navi; – Rumore irradiato sottomarino; – Aree marittime particolarmente sensibili, Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA); – Strategia di digitalizzazione marittima.

L’incontro sarà quindi un importante test per capire se gli Stati membri possano ridurre le differenze e stabilire una strada più chiara per l’agenda IMO sulla riduzione dei gas serra, o se ulteriori ritardi prolungheranno l’incertezza regolamentare per l’industria marittima.

Abele Carruezzo