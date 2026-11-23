L’Unione Europea si è unita ai paesi più vulnerabili al cambiamento climatico per evitare un accordo deludente

Antalya. La COP31 in Turchia si è conclusa senza un accordo: la coalizione di 91 paesi – gli europei ed una decina di altri meno sviluppati – non ha accettato un compromesso che invece era stato ammesso nelle due precedenti conferenze delle Nazioni Unite sul clima.

.L’opposizione è stata operata dai paesi produttori di petrolio poiché il testo finale del documento non includeva riferimenti sui combustibili fossili. Il fallimento diplomatico non era scontato, visto che l’ultima menzione del petrolio in un testo finale risale alla COP del 2023 a Dubai, in una formulazione molto cauta che invitava i paesi a contribuire alla transizione energetica dai combustibili fossili, senza prevedere obblighi.

Dopo i due testi deludenti approvati nel 2024 e nel 2025, stavolta un simile compromesso è stato ritenuto inaccettabile.

Sabato scorso, Wopke Hoekstra, commissario europeo per il Clima, aveva detto che “… o sarà un buon accordo, oppure non ci sarà alcun accordo”.

Invece di citare i combustibili fossili, il testo proposto dai due paesi che guidavano la conferenza, la Turchia e l’Australia, incoraggiava lo sviluppo delle tecnologie di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica, uno dei principali gas serra, che molti paesi produttori di petrolio e gas promuovono per poter continuare a usare i combustibili fossili.

Il riferimento alla transizione era scomparso dal testo giovedì 19 novembre, e il giorno successivo i rappresentanti e i Ministri di 23 governi, tra cui quelli di molti paesi europei – l’Italia assente – e di altri come Tuvalu, Guatemala e Indonesia, avevano organizzato una conferenza stampa per chiedere che fosse reintegrato nella decisione finale.

Sabato sera, mentre i funzionari sauditi – e anche quelli cinesi e russi – avevano continuato a incontrare le presidenze, la Germania aveva cominciato a convocare i piccoli stati insulari e i membri della High Ambition Coalition, la Coalizione della Grande Ambizione, che si era formata nel 2015 su impulso dell’allora Ministro degli Esteri delle Isole Marshall.

La coalizione voleva superare la divisione tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo, formulando delle richieste che potessero mettere tutti d’accordo.

Dai colloqui di sabato, organizzati dalla Germania è uscita una lettera sostenuta da 130 paesi, che affermava un principio: qualsiasi accordo finale avrebbe dovuto nominare esplicitamente la transizione dai combustibili fossili.

Nonostante la lettera, però, la bozza finale del Patto di Antalya arrivata alle 03.00 del mattino di ieri, domenica, non conteneva alcun riferimento alla transizione.

Le due presidenze hanno tentato di aggirare il conflitto richiamando il testo della COP di Dubai, senza però citare direttamente la transizione dai combustibili fossili.

Palau, un piccolo stato insulare del Pacifico, aveva per esempio sostenuto l’approvazione del testo perché nonostante tutti i suoi difetti conteneva progressi sull’elettrificazione, riconosceva gli effetti del cambiamento climatico sugli oceani, sulle comunità costiere e sulla biodiversità e fissava l’obiettivo di triplicare i finanziamenti per l’adattamento climatico.

I rappresentanti delle Isole Marshall si sono pronunciati duramente contro il compromesso; mentre, il Ministro per il Clima dell’Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea, ha detto invece che non era possibile approvare “una decisione che non tenga conto dei dati scientifici e che, di fatto, rischi di ampliare il divario tra gli impegni globali e le azioni necessarie”.

I Paesi non sono riusciti a trovare un’intesa sulle misure per ridurre le emissioni, accelerare la transizione energetica e garantire finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo.

Dal punto di vista della diplomazia climatica è stato un fallimento; e così, anche se il Patto di Antalya non è stato approvato, alla COP31 sono comunque state approvate delle decisioni, come quella sul Global Goal on Adaptation, l’obiettivo con cui si cerca di misurare e rafforzare la capacità dei paesi di proteggersi dagli effetti del riscaldamento globale, e una sul programma di lavoro per la finanza climatica.

Intanto, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, intervenendo in occasione dell’evento sul Global Goal on Adaptation, nell’ambito della Cop31 di Antalya, ha dichiarato: “La scienza ci ricorda l’urgenza di agire. La nostra sfida è trasformare gli impegni assunti in risultati concreti e misurabili”.

Il Ministro Pichetto si è soffermato anche sul metodo che l’Italia intende applicare: “Sosteniamo convintamente l’approccio del Gloibal Goal on Adaptation, nella consapevolezza che l’azione dei governi, pur essenziale, non è sufficiente da sola”. Infatti – ha precisato – occorre mobilitare il contributo delle imprese, delle città, delle istituzioni finanziarie, delle organizzazioni internazionali e della società civile”.

Abele Carruezzo