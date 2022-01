AdSP MTCS: missione umanitaria “From child to child” in Senegal

Mercoledì 26 gennaio p.v. alle ore 15, presso la sala Comitato dell’AdSP – Molo Vespucci snc – Pino Musolino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Ernesto Tedesco, Sindaco del Comune di Civitavecchia, l’Associazione “Donne in Movimento” e il Gruppo comunale della Protezione Civile terranno una conferenza stampa avente ad oggetto la missione umanitaria “From child to child” in Senegal.

Parteciperanno la Fondazione “Grimaldi” Onlus e la Civitavecchia Fruit & Forest Terminal (CFFT), partner che hanno collaborato al progetto.

Per motivi legati all’emergenza sanitaria, l’incontro con i giornalisti si terrà in modalità mista: saranno ammessi a partecipare in presenza, nella sala Comitato dell’Ente, giornalisti e fotocineoperatori che potranno accreditarsi inviando una e-mail a ufficiostampa@portidiroma.it.

Per chi vorrà partecipare tramite la piattaforma Teams, sarà possibile collegarsi attraverso il link che sarà inviato con apposita e-mail.